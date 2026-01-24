Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Germany's Philipp Raimund takes his jumpGetty Images
Alice Kopp

Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt die Skiflug WM live im Free TV und Live Stream?

Zahlreiche Skispringer messen sich bei der Skiflug WM. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen findet in Oberstdorf die Skiflug WM statt. Am Samstag stehen auf bayerischem Boden der dritte und vierte Wertungsdurchgang auf dem Programm. Viele Skispringer treten auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze an.

Vor der durch die Skiflug WM bedingte Pause macht der Skispringen Weltcup am vergangenen Wochenende in Sapporo Station. In beiden Einzelbewerben hatte der slowenische Weltcupführende, Domen Prevc, die Nase vorn. Am Sonntag stiegen zudem der japanische Lokalmatador Ryoyu Kobayashi und der Österreicher Daniel Tschofenig aufs Podest.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Skiflug WM in Oberstdorf.

  • Germany's Felix Hoffmann soars through the air Getty Images

    Skispringen heute live: Wann beginnt die Skiflug WM in Oberstdorf?

    In Oberstdorf stehen der dritte und vierte Wertungsdurchgang bei der Skiflug WM auf dem Programm. Diese gehen auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze über die Bühne. Der erste am heutigen Tag beginnt um 16.30 Uhr, es folgt unmittelbar danach der vierte.

  • Germany's Pius Paschke soars through the airGetty Images

    Die Skiflug WM in Oberstdorf heute live im TV und im LIVE STREAM: Die Übertragung bei Eurosport 1 / DAZN

    Die Skiflug WM in Oberstdorf könnt Ihr heute inklusive der Vorberichterstattung ab 16.20 Uhr live bei Eurosport 1 verfolgen – sowohl im TV als auch im LIVE STREAM. Möglich wird das unter anderem durch die Zusammenarbeit des Mutterkonzerns Discovery mit DAZN.

    Wenn Ihr den Wettkampf über den Streaming-Dienst sehen möchtet, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen einem Jahres- und einem Monatszugang – alle relevanten Infos dazu findet Ihr hier:

    Ab dem Abschluss geht alles schnell und ohne Umwege und auf dem Smart-TV installiert Ihr einfach die kostenfreie App. Alternativ lässt sich der Fernseher per HDMI-Kabel mit Laptop oder PC verbinden. Im Anschluss findet Ihr hier die wichtigsten Punkte kompakt zusammengefasst:

    • Sender der Skiflug WM in Oberstdorf: Eurosport 1 / DAZN
    • Startzeit: 16.30 Uhr
    • Vorberichte bei Eurosport 1 ab: 16.20 Uhr

    Die Skiflug WM in Oberstdorf wird heute bei der ARD übertragen. Die Einstimmung auf den Wettkampf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze beginnt dort um 16.20 Uhr. Neben der TV-Ausstrahlung könnt Ihr die Vorberichte und den Wettbewerb auch im STREAM verfolgen. Hier findet Ihr die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

    • Sender: ARD (HD)
    • Startzeit des 3. Wertungsdurchgangs bei der Skiflug WM in Oberstdorf: 16.30 Uhr
    • Vorberichte zur Skiflug WM in Oberstdorf ab: 16.25 Uhr
    • Kommentator: Tom Bartels
    • Moderation: Lea Wagner
    • Experte: Sven Hannawald
