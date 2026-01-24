Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt die Skiflug WM live im Free TV und Live Stream?

In diesen Tagen findet in Oberstdorf die Skiflug WM statt. Am Samstag stehen auf bayerischem Boden der dritte und vierte Wertungsdurchgang auf dem Programm. Viele Skispringer treten auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze an.

Vor der durch die Skiflug WM bedingte Pause macht der Skispringen Weltcup am vergangenen Wochenende in Sapporo Station. In beiden Einzelbewerben hatte der slowenische Weltcupführende, Domen Prevc, die Nase vorn. Am Sonntag stiegen zudem der japanische Lokalmatador Ryoyu Kobayashi und der Österreicher Daniel Tschofenig aufs Podest.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Skiflug WM in Oberstdorf.