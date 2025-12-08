Skandal-Ansetzung für "Pride Match" bei der WM 2026 - Organisatoren von Plänen überzeugt

"Fußball besitzt die einzigartige Kraft, Menschen über Grenzen, Kulturen und Glaubensrichtungen hinweg zu vereinen. Es ist uns eine Ehre, ein Pride-Spiel auszurichten und Pride als Teil einer globalen Fußballgemeinschaft zu feiern. Dieses Spiel spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Respekt, Würde und Einheit für alle wider", sagte ein Sprecher gegenüber des Portals Outsports. Das Spiel sei angesetzt worden, "um Pride-Veranstaltungen in Seattle und im ganzen Land zu feiern und zu fördern, und es wurde lange im Voraus geplant".

Eine Verlegung des Termins wäre derweil ein schwieriges Unterfangen gewesen. Das Gruppenspiel zwischen den USA und Australien am 19. Juni steht bereits im Zeichen des Juneteenth-Feiertags zu Ehren der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei – an den anderen Partien der Gruppenphase in Seattle sind mit Ägypten und Katar ebenfalls Länder beteiligt, die menschenrechtlich als schwierig gelten. Das Duell zwischen Belgien und Neuseeland wird hingegen in Vancouver ausgetragen.

Übrigens: Die Pläne der Stadt im Bundesstaat Washington wurden ohne Beteiligung der FIFA festgelegt.