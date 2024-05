Singt Ed Sheeran beim Eröffnungskonzert für die EM 2024?

Am 14. Juni wird die EM in Deutschland eröffnet. GOAL verrät, ob Ed Sheeran beim Eröffnungskonzert auftreten wird.

Im Sommer findet in Deutschland die 17. Fußball-Europameisterschaft statt. Eröffnet wird das Turnier in München am 14. Juni mit dem Spiel der Gruppe A zwischen Deutschland und Schottland.

Doch lange bevor der erste Anpfiff der EM im Stadion ertönt und mit der Zeremonie das Turnier eingeläutet wird, wird den Zuschauern auf der Theresienwiese in München in Form eines Eröffnungskonzertes noch eine Show geboten. Diese steigt am 12. Juni, also zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel.

Ursprünglich war geplant gewesen, das Konzert im Münchner Olympiastadion zu halten. Weil die Veranstalter laut der städtischen Beschlussvorlage jedoch nicht schnell genug eine Genehmigung bekamen, musste man ausweichen. Im Olympiastadion tritt am 12. Juni nun die Hard-Rock-Band AC/DC auf.

GOAL verrät, ob Superstar Ed Sheeran beim EM-Eröffnungskonzert singen wird.