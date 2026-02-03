"Sind sehr gespannt auf seine nächsten Entwicklungsschritte": FC Bayern München lässt 18-jähriges Top-Talent ziehen

Der 18-Jährige wird bis zum Saisonende verliehen. Davor hatte die Bild bereits berichtet, dass sich die Mailänder eine Kaufoption gesichert hätten, der FC Bayern jedoch auch eine Rückkaufklausel ausgehandelt habe.

Dalpiaz lief in dieser Saison überwiegend für die zweite Mannschaft des FC Bayern auf und kam dabei auf 17 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Ein Pflichtspieldebüt bei den Profis blieb ihm jedoch verwehrt. Immerhin durfte er sich in der Sommervorbereitung zeigen und stand im Testspiel gegen die Grasshoppers Zürich 61 Minuten lang für die erste Mannschaft auf dem Platz.