Als gegen 16:30 Uhr die ersten Fan-Busse am Meeting-Point angekommen waren, sollten sich die rund 100 Insassen in einem engen, von Bauzäunen begrenzten, schlauchartigen Raum Personenkontrollen unterziehen.

Schließlich soll es zu einem Gerangel gekommen sein, woraufhin sich Personen zu einem großen Teil unkontrollierten Einlass verschafften. Im Internet kursieren Videos von einer Auseinandersetzung mit der Polizei, die Schlagstöcke einsetzte.

Laut Wehrle, der in der fraglichen Zeit mit anderen Klubverantwortlichen und Offiziellen der Go Ahead Eagles am Fan-Treffpunkt war, seien VfB-Fans beim Verlassen der Busse von Polizisten attackiert worden. "Die sind mit Knüppeln geschlagen worden", sagte Wehrle bei RTL am Rande des Spiels. "Ich hab das selbst gesehen."