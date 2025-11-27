Der VfB Stuttgart musste am 5. Spieltag der Europa League bei der Partie gegen die Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer auf die aktive Fan-Szene verzichten. Zahlreiche Anhänger reisten aufgrund des harten Vorgehens der Polizei wieder in die Heimat. VfB-Boss Alexander Wehrle reagierte fassungslos.
"Schockiert" von Polizeigewalt! VfB Stuttgart will sich Vorgehen gegen Fans in Deventer "nicht gefallen lassen"
Polizei setzt Schlagstöcke gegen Stuttgart-Fans ein
Als gegen 16:30 Uhr die ersten Fan-Busse am Meeting-Point angekommen waren, sollten sich die rund 100 Insassen in einem engen, von Bauzäunen begrenzten, schlauchartigen Raum Personenkontrollen unterziehen.
Schließlich soll es zu einem Gerangel gekommen sein, woraufhin sich Personen zu einem großen Teil unkontrollierten Einlass verschafften. Im Internet kursieren Videos von einer Auseinandersetzung mit der Polizei, die Schlagstöcke einsetzte.
Laut Wehrle, der in der fraglichen Zeit mit anderen Klubverantwortlichen und Offiziellen der Go Ahead Eagles am Fan-Treffpunkt war, seien VfB-Fans beim Verlassen der Busse von Polizisten attackiert worden. "Die sind mit Knüppeln geschlagen worden", sagte Wehrle bei RTL am Rande des Spiels. "Ich hab das selbst gesehen."
- Getty Images Sport
Stuttgart-Fans müssen umkehren! VfB-Delegation startet Vermittlungsversuche
Wie die Stuttgarter Nachrichten zuerst berichtete, veranlasste der Bürgermeister von Deventer im Anschluss für die Fans aller weiteren Busse ein Betretungsverbot für das komplette Stadion. Die anreisenden Busse wurden deshalb wohl unmittelbar umgeleitet und per Polizeieskorte zur deutschen Grenze gebracht.
Die VfB-Delegation aus Alexander Wehrle, Rouven Kasper und den beiden Präsidiumsmitgliedern Stefan Jung und Andreas Grupp versuchte in der Folge zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg. Das Resultat war schließlich die geschlossene Abreise aller Fans der aktiven Szene.
- Screenshot
VfB Stuttgart reagiert auf Vorkommnisse: "Unverhältnismäßiges Vorgehen!"
Der VfB bestätigte die Abläufe auf seiner Website. Demnach wurde dem Klub ein "angebliches aggressives Verhalten" von Anhängern gegenüber der Polizei als Rechtfertigung für das Betretungsverbot genannt. Wie der Bundesligist in seinem "Newsblog" schreibt, seien "Vorstand und Präsidiumsmitglieder des VfB zum betreffenden Zeitpunkt vor Ort am 'Fan Meeting Point' und konnten kein entsprechendes Verhalten unserer Fans erkennen."
"Die örtlichen Behörden haben aus für uns überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen ein Betretungsverbot für Teile unserer Fans ausgesprochen", wird Wehrle dort zitiert. "Wir sind mit den Behörden und der UEFA im engen Austausch und drängen auf eine lückenlose Aufarbeitung der Vorkommnisse."
Am Abend legte Wehrle im Gespräch mit RTL nach und machte seiner Fassungslosigkeit angesichts des Vorgehens der Polizei Luft. "Ich bin schockiert", sagte der 50-Jährige. "So geht die Fankultur kaputt. Das lassen wir uns nicht gefallen."
Deja-vu! VfB-Ultras erlebten bereits Polizeigewalt in Belgrad
Für den VfB ist es bereits das zweite Spiel in der Europa League ohne aktive Fans, nachdem vergangene Spielzeit beim Duell gegen Roter Stern in Belgrad die Ultras das Spiel nach gewaltsamen Übergriffen der serbischen Polizei ebenfalls boykottiert hatten.Das Spiel am späten Abend gewannen die Stuttgarter auch nahezu ohne Support von den Rängen souverän mit 4:0.
Stuttgart in der Europa League 2025/26: Bisherige Ergebnisse
- Stuttgart - Celta Vigo 2:1
- Basel - Stuttgart 2:0
- Fenerbahce - Stuttgart 1:0
- Stuttgart - Feyenoord 2:0
- Go Ahead Eagles - Stuttgart 0:4