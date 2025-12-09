Xabi Alonso durchlebt derzeit eine schwierige Phase als Trainer von Real Madrid. Zuerst kursierten Gerüchte über eine mögliche Entlassung, nun richtet sich auch harsche Kritik von Endricks Vater ganz offensichtlich gegen den Basken.
"Sie wollen dir den Glanz rauben!" Vater eines Real-Stars teilt gegen Xabi Alonso aus
"Sie wollen dir den Glanz rauben", schrieb Douglas Sousa bei Instagram und richtete ermutigende Worte an seinen Sohn. "Ich weiß, mein Sohn, wie hart du arbeitest und wie viel du in jede Minute deines Tages investierst. Ich kenne dein ganzes Potenzial. Du bist ein Gewinner und zeigst allen, dass du ein wahrer Kämpfer bist. Dein Stern wird weiter leuchten, auch wenn manche versuchen, ihn zu verdunkeln. Ich glaube fest daran, dass deine Zukunft hier liegt."
Die Blancos holten Endrick 2022 für rund 60 Millionen Euro von Palmeiras. Sein erstes Jahr unter Carlo Ancelotti verlief mit sieben Toren in 37 Einsätzen vielversprechend, doch Verletzungen bremsten seine Entwicklung im Sommer aus. Er verpasste die Klub-Weltmeisterschaft und konnte die Vorbereitung unter Alonso nicht vollständig absolvieren.
Seit seiner Rückkehr spielt der Brasilianer überhaupt keine Rolle und kommt auf lediglich einen Einsatz und elf Minuten. Die wenigen Einsatzzeiten und die unklare Perspektive unter Alonso könnten den Stürmer zum Nachdenken bringen, denn er will mit Brasilien bei der WM im kommenden Sommer spielen. Mariano Diaz, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, riet ihm deshalb sogar zu einem Wechsel im Winter: "Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz bei The Athletic.
Endrick wohl vor Wechsel im Winter
Mehrere Klubs sollen bereits Interesse an Endrick signalisiert haben, darunter Manchester United. Der 19-Jährige soll jedoch Olympique Lyon bevorzugen, da er dort bessere Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten sieht. Real hatte ursprünglich eine Leihe innerhalb Spaniens angestrebt, doch Endrick drängt offenbar auf einen Wechsel ins Ausland - für ihn stehen Spielpraxis und Einsatzminuten klar über dem Land, in dem er spielt. Auch der VfB Stuttgart soll zwischenzeitlich Interesse signalisiert haben.
Zwar nicht wegen seiner Behandlung von Endrick, sondern vor allem aufgrund der jüngsten Ergebnisse steht Alonso als Real-Trainer enorm unter Druck. Bei einer Niederlage gegen Manchester City am Mittwoch in der Champions League droht ihm laut spanischen Medien sogar die Entlassung - und die Diskussion um mögliche Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren.
Neben dem Verlust der Tabellenführung an den FC Barcelona wird häufig auch über das angespannte Verhältnis Alonsos mit Teilen der Mannschaft berichtet. In der Kabine soll ein "Kalter Krieg“ zwischen Spielern und Trainer herrschen, darunter Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Jr. und Federico Valverde, die mit seinen Methoden unzufrieden sein sollen.
Nichtsdestotrotz begegnet Alonso den Gerüchten gelassen. "Wenn man Trainer von Real Madrid ist, muss man darauf vorbereitet sein, solche Situationen mit Ruhe, Einheit und Verantwortung zu bewältigen", sagte der 44-Jährige vor City-Duell. "Wir stecken da alle zusammen drin, in guten wie in schlechten Zeiten", betonte Alonso am Dienstag jedoch. Die Mannschaft sei "vereint" und "mental darauf vorbereitet, alles zu bewältigen, was auf uns zukommt".
Endrick: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 1
- Tore: 0
- Vorlagen: 0
- Einsatzminuten: 11