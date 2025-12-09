"Sie wollen dir den Glanz rauben!" Vater eines Real-Stars teilt gegen Xabi Alonso aus

"Sie wollen dir den Glanz rauben", schrieb Douglas Sousa bei Instagram und richtete ermutigende Worte an seinen Sohn. "Ich weiß, mein Sohn, wie hart du arbeitest und wie viel du in jede Minute deines Tages investierst. Ich kenne dein ganzes Potenzial. Du bist ein Gewinner und zeigst allen, dass du ein wahrer Kämpfer bist. Dein Stern wird weiter leuchten, auch wenn manche versuchen, ihn zu verdunkeln. Ich glaube fest daran, dass deine Zukunft hier liegt."

Die Blancos holten Endrick 2022 für rund 60 Millionen Euro von Palmeiras. Sein erstes Jahr unter Carlo Ancelotti verlief mit sieben Toren in 37 Einsätzen vielversprechend, doch Verletzungen bremsten seine Entwicklung im Sommer aus. Er verpasste die Klub-Weltmeisterschaft und konnte die Vorbereitung unter Alonso nicht vollständig absolvieren.

Seit seiner Rückkehr spielt der Brasilianer überhaupt keine Rolle und kommt auf lediglich einen Einsatz und elf Minuten. Die wenigen Einsatzzeiten und die unklare Perspektive unter Alonso könnten den Stürmer zum Nachdenken bringen, denn er will mit Brasilien bei der WM im kommenden Sommer spielen. Mariano Diaz, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, riet ihm deshalb sogar zu einem Wechsel im Winter: "Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz bei The Athletic.