Sie stürmten einst gemeinsam für Werder Bremen: Nun könnte ein ehemaliger Mitspieler für Niclas Füllkrugs Rückkehr in die Bundesliga sorgen

Der 29-malige Nationalspieler der USA steht in Norwich noch bis 2028 unter Vertrag. 2021 war er für 9,5 Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen dorthin gewechselt.

Für die Norddeutschen hatte Sargent zwischen 2018 und 2021 insgesamt 83 Pflichtspiele bestritten. Interessant: Bei Werder war Sargent einst Teamkollege von Füllkrug, die zwei standen 25-mal gemeinsam auf dem Platz.

Mit Norwich war Sargent in seiner ersten Saison in England aus der Premier League abgestiegen, in den drei zurückliegenden Spielzeiten kämpften die Canaries dann jeweils erfolglos um die Rückkehr ins englische Oberhaus. Sargent überzeugte aber stets mit guten Torquoten in der Championship, in der laufenden Saison ließ er sich jedoch von der Krise seiner Mannschaft anstecken.

Der Start verlief für den Ex-Bremer mit fünf Toren aus den ersten vier Spielen noch bärenstark, seither kam allerdings nur noch ein weiterer Treffer hinzu. Als Tabellen-23. droht Sargent und Co. aktuell sogar der Absturz in die Drittklassigkeit.

Für Sargent persönlich wäre ein Wechsel in die Premier League auch im Hinblick auf die WM im kommenden Sommer mit neuer Hoffnung verbunden. Schließlich würde er bei dem unter anderem in seinem Heimatland ausgetragenen Turnier nur zu gerne dabei sein, für die vergangenen beiden Länderspielblöcke hatte US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino ihn jedoch nicht nominiert.