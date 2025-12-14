Der Weg für eine Bundesliga-Rückkehr von Nationalstürmer Niclas Füllkrug könnte offenbar demnächst frei werden.
Sie stürmten einst gemeinsam für Werder Bremen: Nun könnte ein ehemaliger Mitspieler für Niclas Füllkrugs Rückkehr in die Bundesliga sorgen
Füllkrugs aktueller Verein West Ham United bastelt derzeit nämlich wohl intensiv an der Verpflichtung eines Nachfolgers. Einem Bericht derSun zufolge soll Josh Sargent vom englischen Zweitligisten Norwich City die Hammers verstärken. West Hams Trainer Nuno Espirito Santo halte den 25-Jährigen demnach für einen passenden Ersatz für Füllkrug, der in London bisher nicht glücklich wurde.
Sargents Spielertyp ähnelt jenem von Füllkrug, daher könnte der US-Amerikaner den Kaderplatz des 32-jährigen Deutschen einnehmen. Laut Sun müsste West Ham rund 17 Millionen Euro Ablöse an Norwich überweisen, um sich Sargents Dienste im anstehenden Januar-Transferfenster zu sichern.
- Getty Images Sport
Niclas Füllkrug hofft noch immer auf eine Teilnahme an der WM 2026 in den USA
Der 29-malige Nationalspieler der USA steht in Norwich noch bis 2028 unter Vertrag. 2021 war er für 9,5 Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen dorthin gewechselt.
Für die Norddeutschen hatte Sargent zwischen 2018 und 2021 insgesamt 83 Pflichtspiele bestritten. Interessant: Bei Werder war Sargent einst Teamkollege von Füllkrug, die zwei standen 25-mal gemeinsam auf dem Platz.
Mit Norwich war Sargent in seiner ersten Saison in England aus der Premier League abgestiegen, in den drei zurückliegenden Spielzeiten kämpften die Canaries dann jeweils erfolglos um die Rückkehr ins englische Oberhaus. Sargent überzeugte aber stets mit guten Torquoten in der Championship, in der laufenden Saison ließ er sich jedoch von der Krise seiner Mannschaft anstecken.
Der Start verlief für den Ex-Bremer mit fünf Toren aus den ersten vier Spielen noch bärenstark, seither kam allerdings nur noch ein weiterer Treffer hinzu. Als Tabellen-23. droht Sargent und Co. aktuell sogar der Absturz in die Drittklassigkeit.
Für Sargent persönlich wäre ein Wechsel in die Premier League auch im Hinblick auf die WM im kommenden Sommer mit neuer Hoffnung verbunden. Schließlich würde er bei dem unter anderem in seinem Heimatland ausgetragenen Turnier nur zu gerne dabei sein, für die vergangenen beiden Länderspielblöcke hatte US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino ihn jedoch nicht nominiert.
- Getty Images
Wohin könnte Niclas Füllkrug wechseln? Eine Option ergibt besonders viel Sinn
Füllkrug verfolgt für den Rest der aus seiner Sicht bisher völlig verkorksten Saison ein ähnliches Ziel. Der Angreifer fehlte im jüngsten Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann, will sich für die WM aber unbedingt noch empfehlen.
Ob ihm das bei West Ham gelingen kann, ist mehr als fraglich. In England kam Füllkrug seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham im Sommer 2024 bis dato nie wirklich an, auch wiederkehrende Verletzungsrückschläge waren daran schuld. In der laufenden Saison verpasste Füllkrug, bei West Ham noch bis 2028 unter Vertrag, schon einige Partien verletzungsbedingt. Auf seinen ersten Treffer in 2025/26 wartet er nach wettbewerbsübergreifend neun Einsätzen noch. Wenn er fit war, war er bei den Hammers zuletzt lediglich Joker.
Entsprechend nahmen in den vergangenen Wochen Wechselspekulationen rund um Füllkrug Fahrt auf. Neben angeblichem Interesse namhafter italienischer Klubs ist dabei allen voran eine mögliche Rückkehr nach Deutschland Thema. Mehrere Bundesligisten sollen bei Füllkrug anklopfen, unter anderem wurden schon Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg gehandelt. Die Hessen sollen aktuell aber kurz vor einer Verpflichtung von Elversberg-Durchstarter Younes Ebnoutalib stehen. Eine Otion würde besonders viel Sinn ergeben.
Füllkrug hat für Bremen, den BVB und Hannover 96 bisher insgesamt 157 Bundesligaspiele absolviert. Dabei kam er auf 56 Tore.
Niclas Füllkrug: Seine Leistungsbilanz bei West Ham United
- Bei West Ham United seit: August 2024
- Pflichtspiele für West Ham: 29
- Tore für West Ham United: 3
- Vorlagen: 3