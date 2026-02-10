Real Madrid setzte sich am Wochenende mit 2:0 gegen den FC Valencia durch und feierte damit den siebten Sieg in Folge in LaLiga. Dennoch läuft bei den Blancos nicht alles rund. Vor allem Superstar Kylian Mbappe zeigte sich mit der Leistung der Schiedsrichter unzufrieden - und ließ sie das auch wissen.
"Die Schiedsrichter sind echt Clowns, Alter": Kylian Mbappe benimmt sich wieder daneben
Die Halbzeitpause hatte gerade begonnen, als der Franzose frustriert wegen einer Abseitsentscheidung gegen sich zum Vierten Offiziellen ging, der sich vor den Kameras weigerte zu antworten. Wütend platzte er schließlich auf Französisch heraus, während er Richtung Kabine ging: "Verdammter Idiot, geh weg." Die Kameras von DAZN hielten den Vorfall fest.
Auf dem Rückweg aus der Kabine forderte der Mittelstürmer erneut eine Erklärung vom Unparteiischen. Da der 27-Jährige weiterhin keine Antwort erhielt, wandte er sich mit einem leicht enttäuschten Lächeln an Mitspieler Eduardo Camavinga und sagte auf Französisch: "Die Schiedsrichter sind echt Clowns, Alter."
Es ist nicht das erste Mal, dass Mbappe sich mit einem Schiedsrichter anlegt und ihn beleidigt. Ende November rief er beim Schlusspfiff der Partie in Elche (2:2) dem Schiedsrichter "Verdammtes Arschloch, geh weg" zu. Eine Woche später in Girona (1:1) verlor er erneut die Beherrschung gegenüber dem Vierten Offiziellen: "Schau mich an, wenn ich mit dir spreche! Warum schaust du woanders hin?"
Kylian Mbappe kommt trotz Beleidigung wohl ungestraft davon
Ähnlich wie bei seinem Ausraster in Elche droht Mbappe auch diesmal wohl keine Strafe durch das Disziplinarkomitee von LaLiga. Da seine Beleidigungen nicht während der Partie fielen, erscheinen sie zudem nicht im offiziellen Spielbericht des Schiedsrichters.
Real Madrid hat in dieser Saison besonders häufig Schwierigkeiten mit den Schiedsrichtern und nutzt den vereinseigenen TV-Sender Real Madrid TV immer wieder, um gegen Unparteiische zu Stimmung zu machen, vor allem bei Clasicos gegen Erzrivale FC Barcelona.
Die Katalanen sind derzeit auch die einzigen, die in der spanischen Meisterschaft vor Real Madrid liegen - mit lediglich einem Punkt Vorsprung. 15 Spieltage vor Schluss deutet alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Saisonende hin
Während Real am Samstag auf Real Sociedad trifft, ist Barca am Montag erst gegen den FC Girona im Einsatz.
Kylian Mbappe: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 31
- Tore: 38
- Vorlagen: 5
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.