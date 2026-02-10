"Die Schiedsrichter sind echt Clowns, Alter": Kylian Mbappe benimmt sich wieder daneben

Die Halbzeitpause hatte gerade begonnen, als der Franzose frustriert wegen einer Abseitsentscheidung gegen sich zum Vierten Offiziellen ging, der sich vor den Kameras weigerte zu antworten. Wütend platzte er schließlich auf Französisch heraus, während er Richtung Kabine ging: "Verdammter Idiot, geh weg." Die Kameras von DAZN hielten den Vorfall fest.

Auf dem Rückweg aus der Kabine forderte der Mittelstürmer erneut eine Erklärung vom Unparteiischen. Da der 27-Jährige weiterhin keine Antwort erhielt, wandte er sich mit einem leicht enttäuschten Lächeln an Mitspieler Eduardo Camavinga und sagte auf Französisch: "Die Schiedsrichter sind echt Clowns, Alter."

Es ist nicht das erste Mal, dass Mbappe sich mit einem Schiedsrichter anlegt und ihn beleidigt. Ende November rief er beim Schlusspfiff der Partie in Elche (2:2) dem Schiedsrichter "Verdammtes Arschloch, geh weg" zu. Eine Woche später in Girona (1:1) verlor er erneut die Beherrschung gegenüber dem Vierten Offiziellen: "Schau mich an, wenn ich mit dir spreche! Warum schaust du woanders hin?"