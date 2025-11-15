"Sie schoben mir die ganze Schuld zu": Von Verletzungen geplagter Weltmeister geht hart mit dem FC Barcelona ins Gericht

Umtiti, Weltmeister von 2018 und heute als Experte für DAZN tätig ist, sagte gegenüber RMC: "Nach der Weltmeisterschaft wollte ich mir etwas Zeit nehmen, um herauszufinden, was genau ich hatte, und die richtigen Entscheidungen über meine Behandlung zu treffen. Wir waren uns mit dem Verein nicht unbedingt einig, also beschloss ich, mich anderweitig umzusehen und Spezialisten aufzusuchen, damit mir jeder seine Meinung sagen konnte. Die meisten sagten mir, dass ich keine Operation brauchte. Am Ende hörte Barcelona auf meine Entscheidung und auf das, was ich wollte."

Umtiti führte aus: "Aber ich glaube, es gab interne Vorgänge, die nicht unbedingt auf Gegenliebe stießen, während ich selbst großen Respekt vor allen habe. Nur, weil ich meine Reha nicht bei ihnen mache, heißt das nicht, dass ich sie nicht mag."

Der 31-malige Nationalspieler weiter: "Nein, ich habe mich nur für etwas anderes entschieden, weil das, was ihr mir angeboten habt, nicht funktioniert hat. Aber letztendlich entstand von diesem Moment an eine Kluft und die Leute fingen an zu reden, sagten Dinge, die nicht unbedingt wahr waren, und schoben mir die ganze Schuld zu. Das Wichtigste für mich war, zurückzukommen."