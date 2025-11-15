Der ehemalige französische Nationalspieler Samuel Umtiti, der im September seine Laufbahn im Alter von 31 Jahren beendete, kam in den seinen Jahren beim FC Barcelona aufgrund zahlreicher Verletzungen kaum noch zum Einsatz. Nun sprach der 32-Jährige dazu Klartext.
"Sie schoben mir die ganze Schuld zu": Von Verletzungen geplagter Weltmeister geht hart mit dem FC Barcelona ins Gericht
Umtiti enthüllt Zerwürfnis mit Barcelona
Umtiti, Weltmeister von 2018 und heute als Experte für DAZN tätig ist, sagte gegenüber RMC: "Nach der Weltmeisterschaft wollte ich mir etwas Zeit nehmen, um herauszufinden, was genau ich hatte, und die richtigen Entscheidungen über meine Behandlung zu treffen. Wir waren uns mit dem Verein nicht unbedingt einig, also beschloss ich, mich anderweitig umzusehen und Spezialisten aufzusuchen, damit mir jeder seine Meinung sagen konnte. Die meisten sagten mir, dass ich keine Operation brauchte. Am Ende hörte Barcelona auf meine Entscheidung und auf das, was ich wollte."
Umtiti führte aus: "Aber ich glaube, es gab interne Vorgänge, die nicht unbedingt auf Gegenliebe stießen, während ich selbst großen Respekt vor allen habe. Nur, weil ich meine Reha nicht bei ihnen mache, heißt das nicht, dass ich sie nicht mag."
Der 31-malige Nationalspieler weiter: "Nein, ich habe mich nur für etwas anderes entschieden, weil das, was ihr mir angeboten habt, nicht funktioniert hat. Aber letztendlich entstand von diesem Moment an eine Kluft und die Leute fingen an zu reden, sagten Dinge, die nicht unbedingt wahr waren, und schoben mir die ganze Schuld zu. Das Wichtigste für mich war, zurückzukommen."
- AFP
Verletzungen beeinträchtigten den französischen Verteidiger
Umtiti fügte hinzu: "Rückblickend weiß ich, dass mich das mental sehr, sehr stark beeinflusst hat, vielleicht durch die Depressionen. Ich habe mein Haus nicht einmal verlassen. Die Leute wussten das alles nicht. Sie dachten: 'Wenn er nichts in den sozialen Medien zeigt, bedeutet das, dass er nichts macht.'"
Umtiti habe aber alles dafür getan, seine Karriere zu retten. "Ich habe so hart gearbeitet. Ich habe zwei oder drei Trainingseinheiten pro Tag absolviert. Es war unglaublich, was ich geleistet habe. Ich hatte nicht wirklich ein Leben, ich habe meine Freunde nicht gesehen. Als ich alles las, was in der Presse veröffentlicht wurde, dachte ich mir: Wie können sie so etwas über mich denken? Ich bin nicht so, Geld ist nicht meine Motivation. Ich wollte einfach nur Fußball spielen", sagte er.
Allerdings wurden seine Probleme nicht besser. "Ich habe versucht, die Dinge so zu machen, wie es der Verein wollte, aber es hat nicht funktioniert. Mein Knie war immer geschwollen. Ich habe beschlossen, die Dinge anders anzugehen, aber ich habe mich trotzdem an die Ratschläge gehalten, die mir gegeben wurden, denn ich bin kein Arzt. Ich habe auch Bücher über mein Problem gelesen, habe aufgehört, Fleisch und Fisch zu essen, und habe eine Diät gemacht, die mir geholfen hat, die Entzündung loszuwerden. Meine Entzündung war so stark, dass ich meine Ernährung umstellen musste", erzählte Umtiti.
Umiti beendete seine Karriere diesen Sommer
Umtiti war einst einer der besten zentralen Abwehrspieler der Welt. 2016 wechselte er für 25 Millionen Euro Ablöse von OL zum FC Barcelona. Dort war er Stammkraft und Leistungsträger, ehe ihm nach dem Triumph bei der WM 2018 mit Frankreichs Nationalmannschaft immer wieder gesundheitliche Probleme zu schaffen machten. Vor allem Blessuren am Knie setzten ihn immer wieder außer Gefecht.
Die Saison 2022/23 verbrachte er in der Serie A bei US Lecce, anschließend ging es für Umtiti ablösefrei zurück in die Ligue 1, wo er bei OSC Lille anheuerte. Ende November 2023 bestritt er sein letztes Spiel im Dress von Lille.
Umtiti gewann zahlreiche große Titel, darunter der angesprochene Triumph bei der WM-Endrunde in Russland, zwei spanische Meisterschaften sowie drei Pokalsiege in Spanien und einer in Frankreich.
Er absolvierte 341 Profispiele, in denen er sieben Tore erzielte und vier Assists lieferte. Für die Equipe Tricolore stand er seit seinem Debüt im Juli 2016 in 31 Länderspielen (vier Tore) auf dem Rasen.
Samuel Umtiti: Die Titel seiner Karriere
- Weltmeister: 2018
- U20-Weltmeister: 2013
- Französischer Pokalsieger: 2012
- Französischer Supercupsieger: 2012
- Spanischer Meister: 2018, 2019
- Spanischer Pokalsieger: 2017, 2018, 2021
- Spanischer Supercupsieger: 2016, 2018