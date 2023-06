"Für die Zukunft viel Glück und Erfolg": FC Barcelona trennt sich von Samuel Umtiti

Der Barça-Star und die Katalanen einigen sich nach schwierigen Jahren auf eine Vertragsauflösung.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona und Verteidiger Samuel Umtiti haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Ursprünglich hätte das Arbeitspapier des Franzosen noch bis zum Ende der Saison 2025/26 gegolten.

WAS WURDE GESAGT? In einem Statement auf der Homepage der Katalanen bedankte sich der Klub bei Umtiti und wünschte ihm "für die Zukunft viel Glück und Erfolg".

WAS IST DER HINTERGRUND? In den Planungen Barcelonas spielt der 29-Jährige schon länger keine Rolle mehr. Für Barça stand er letztmals im Dezember 2021 auf dem Platz.

Seine Vertragsverlängerung im Januar 2022 hatte lediglich finanzielle Gründe, um die angeschlagenen Katalanen zu entlasten. So einigten sich beide Parteien damals auf ein Arbeitspapier mit deutlich geringerem Gehalt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Umtiti wechselte 2016 für eine Ablöse von 25 Millionen Euro von Olympique Lyon ins Camp Nou. Nach zwei Jahren als Stammspieler zog sich der Franzose eine Reihe von Verletzungen zu, die ihn letztlich seinen Stammplatz kosteten.

Für den FC Barcelona absolvierte Umtiti in sieben Jahren insgesamt 133 Einsätze. In der vergangenen Spielzeit war er an Serie-A-Klub US Lecce verliehen.