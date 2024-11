C. Ronaldo

Der fünfmalige Weltfußballer betont, dass er seinen Erfolgshunger noch längst nicht verloren hat.

Cristiano Ronaldo von Al-Nassr ist Kritikern an seinem Engagement in der Saudi Pro League mit Klartext begegnet. Er verspüre noch immer große Leidenschaft für den Fußball und sei nicht wegen des Geldes nach Saudi-Arabien gewechselt, betonte der portugiesische Nationalspieler in einer neuen Netflix-Dokumentation.