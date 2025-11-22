Adeyemi soll inzwischen ein Dortmunder Angebot in Sachen Vertragsverlängerung vorliegen, das ihn jedoch noch nicht überzeugt. Er wolle eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier verankern lassen, um einen vorzeitigen Abschied möglich zu machen.

Falls sich der Spieler und der BVB nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, ist ein Verkauf Adeyemis im kommenden Sommer wahrscheinlich - auch wenn es dann nicht zu einem seiner beiden Wunschklubs geht.