Karim Adeyemi hat angeblich zwei Wunschklubs, falls es bei Borussia Dortmund zu einem Abgang kommen sollte. Das berichtet die WAZ. Demnach präferiere der 23-Jährige einen Wechsel zum FC Liverpool oder Real Madrid.
Sie reizen ihn angeblich besonders: BVB-Star Karim Adeyemi will am liebsten für zwei Weltklubs spielen
Drei Topklubs aus England wollen Adeyemi angeblich
Diese beiden Klubs gehören allerdings nicht zu den Interessenten für den Flügelspieler. Dem Bericht zufolge beschäftigen sich hingegen mit Manchester United, Arsenal und Chelsea drei andere namhafte Vereine mit Adeyemi, dessen Vertrag in Dortmund 2027 ausläuft.
Adeyemi pocht angeblich auf eine Ausstiegsklausel
Adeyemi soll inzwischen ein Dortmunder Angebot in Sachen Vertragsverlängerung vorliegen, das ihn jedoch noch nicht überzeugt. Er wolle eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier verankern lassen, um einen vorzeitigen Abschied möglich zu machen.
Falls sich der Spieler und der BVB nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, ist ein Verkauf Adeyemis im kommenden Sommer wahrscheinlich - auch wenn es dann nicht zu einem seiner beiden Wunschklubs geht.
Die Leistungsdaten von Karim Adeyemi in dieser Saison:
- Spiele: 19
- Einsatzminuten: 1050
- Tore: 3
- Assists: 5
