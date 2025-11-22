Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Sie reizen ihn angeblich besonders: BVB-Star Karim Adeyemi will am liebsten für zwei Weltklubs spielen

Der Flügelspieler ist einer der begehrtesten BVB-Akteure - und hat im Wechselfall wohl klare Präferenzen.

Karim Adeyemi hat angeblich zwei Wunschklubs, falls es bei Borussia Dortmund zu einem Abgang kommen sollte. Das berichtet die WAZ. Demnach präferiere der 23-Jährige einen Wechsel zum FC Liverpool oder Real Madrid. 

    Drei Topklubs aus England wollen Adeyemi angeblich

    Diese beiden Klubs gehören allerdings nicht zu den Interessenten für den Flügelspieler. Dem Bericht zufolge beschäftigen sich hingegen mit Manchester United, Arsenal und Chelsea drei andere namhafte Vereine mit Adeyemi, dessen Vertrag in Dortmund 2027 ausläuft. 

    Adeyemi pocht angeblich auf eine Ausstiegsklausel

    Adeyemi soll inzwischen ein Dortmunder Angebot in Sachen Vertragsverlängerung vorliegen, das ihn jedoch noch nicht überzeugt. Er wolle eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier verankern lassen, um einen vorzeitigen Abschied möglich zu machen. 

    Falls sich der Spieler und der BVB nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, ist ein Verkauf Adeyemis im kommenden Sommer wahrscheinlich - auch wenn es dann nicht zu einem seiner beiden Wunschklubs geht. 

  • Die Leistungsdaten von Karim Adeyemi in dieser Saison:

    • Spiele: 19
    • Einsatzminuten: 1050
    • Tore: 3
    • Assists: 5
