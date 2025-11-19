Inter Mailand ist offenbar in den Poker um Karim Adeyemi eingestiegen. Das berichtet die Bild.
Kontakt zu seinem Berater wurde wohl schon hergestellt! BVB-Star Karim Adeyemi gerät bei nächstem Weltklub ins Visier
BVB und Adeyemi verhandeln über Vertragsverlängerung
Demnach hätten die Verantwortlichen der Nerazzurri bereits einen ersten Kontakt zu Adeyemis Berater Jorge Mendes hergestellt und abgeklopft, inwiefern sich der 23-Jährige einen Wechsel in die Serie A vorstellen könnte. Inter würde die Situation genauestens beobachten und mögliche Szenarien für das anstehende Sommer-Transferfenster prüfen.
Der BVB würde den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit dem Nationalspieler eigentlich gerne verlängern, laut Sky haben beide Seiten aber unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Gehalt. Die Dortmunder würden das derzeitige Salär von 475.000 Euro pro Monat (rund 5,7 Millionen jährlich) auf 600.000 Euro pro Monat (rund 7,2 Millionen jährlich) anheben. Berater Mendes sei das allerdings noch nicht genug.
Wie schon bekannt ist, will Mendes zudem in jedem Fall eine Ausstiegsklausel in dem potenziellen neuen Vertrag verankert wissen. Die Borussia würde sich wohl nur zähneknirschend darauf einlassen, laut Sky wäre für den Verein eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 80 Millionen Euro aber in Ordnung.
Adeyemi soll den BVB verlassen wollen
Die auseinandergehenden Ansichten rufen diverse Interessenten auf den Plan. Neben Inter Mailand soll auch Manchester United ein Auge auf Adeyemi geworfen haben. Ein Schritt in die Premier League soll den 23-Jährigen schon länger reizen, unter anderem lehnte er deshalb im vergangenen Sommer ein Angebot der SSC Neapel ab.
Der belgische Transfer-Experte Sacha Tavolieri hatte zuletzt davon berichtet, dass Adeyemi eine Entscheidung bereits getroffen und den BVB im kommenden Sommer verlassen wolle. Grund dafür sei ein angeblich angespanntes Verhältnis zu Trainer Niko Kovac, wofür es aber kaum Anzeichen in jüngster Vergangenheit gab, zumal Adeyemi unter Kovac wieder aufgeblüht ist und dem BVB-Trainer öffentlich den Rücken stärkte.
Adeyemi absolvierte in der laufenden Saison 14 Pflichtspiele für den BVB, in denen er drei Tore selbst erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.
Karim Adeyemi: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 14
- Tore: 3
- Assists: 3
- Vertrag beim BVB bis: 2027