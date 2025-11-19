Kontakt zu seinem Berater wurde wohl schon hergestellt! BVB-Star Karim Adeyemi gerät bei nächstem Weltklub ins Visier

Demnach hätten die Verantwortlichen der Nerazzurri bereits einen ersten Kontakt zu Adeyemis Berater Jorge Mendes hergestellt und abgeklopft, inwiefern sich der 23-Jährige einen Wechsel in die Serie A vorstellen könnte. Inter würde die Situation genauestens beobachten und mögliche Szenarien für das anstehende Sommer-Transferfenster prüfen.

Der BVB würde den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit dem Nationalspieler eigentlich gerne verlängern, laut Sky haben beide Seiten aber unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Gehalt. Die Dortmunder würden das derzeitige Salär von 475.000 Euro pro Monat (rund 5,7 Millionen jährlich) auf 600.000 Euro pro Monat (rund 7,2 Millionen jährlich) anheben. Berater Mendes sei das allerdings noch nicht genug.

Wie schon bekannt ist, will Mendes zudem in jedem Fall eine Ausstiegsklausel in dem potenziellen neuen Vertrag verankert wissen. Die Borussia würde sich wohl nur zähneknirschend darauf einlassen, laut Sky wäre für den Verein eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 80 Millionen Euro aber in Ordnung.