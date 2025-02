Sie nennen ihn "Babistuta": Auch der FC Bayern soll ein Auge auf den Rekord-Teenager von Olympiakos geworfen haben

Charalampos Kostoulas sorgt in Griechenland für Furore - und soll auch den FC Bayern München auf den Plan gerufen haben.

2004 wurde Griechenland ohne ganz große Stars Europameister. Aktuell wächst bei den Hellenen womöglich eine neue Goldene Generation heran. Jedenfalls gibt es zwei herausragende junge Stürmer, die in den Schlagzeilen stehen.

Zum einen wäre da Stefanos Tzimas (19), der vor wenigen Wochen vom 1. FC Nürnberg für satte 25 Millionen Euro Ablöse zu Brighton & Hove Albion in die Premier League wechselte. Der Transfer wird im Sommer vollzogen.

Und dann ist da noch Charalampos Kostoulas. Der 17 Jahre alte Stürmer ist gerade erst Profi und wird bereits mit Real Madrid, Manchester United und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Olympiakos-Sportdirektor Darko Kovacevic, bezeichnet ihn als "Naturgewalt" und seinen Spitznamen "Babistuta" bekam er in Anlehnung an den großen Serie-A-Torjäger Gabriel Batistuta.