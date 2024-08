"Sie müssen das R für Rodrygo hinzufügen": Flügelspieler von Real Madrid löscht seltsame Ego-Nachricht

Der Brasilianer kann das Gerede über ein neues Top-Trio bei Real Madrid wohl nicht gut vertragen - und reagiert eingeschnappt.

Rodrygo von Real Madrid hat mit einem seltsamen Text bei WhatsApp mehr Respekt für seine Leistungen bei den Königlichen eingefordert - und ihn schnell wieder gelöscht.

Allem Anschein nach war der Brasilianer nicht damit einverstanden, dass nach der Ankunft von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain in den spanischen Medien wieder von einem neuen berühmten Trio die Rede war. Die Kombination von Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bekam schon die Abkürzung 'BMV' verpasst - und knüpft damit an eine kleine Tradition an.

Denn schon vor einigen Jahren gab es bei Real 'BBC', also Karim Benzema, Gareth Bale und Cristiano Ronaldo. Beim FC Barcelona wirbelten noch davor 'MSN', Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar.