In einem Kroos-Interview lässt sich zwischen den Zeilen ein Vorwurf an die Real-Offensivstars herauslesen.

Toni Kroos, ehemaliger Superstar von Real Madrid, hat von den Offensivspielern der Königlichen wie Kylian Mbappe und Vinicius Junior mehr Mitarbeit in der Defensive gefordert, wenn der Klub nach einer enttäuschenden Saison 2024/25 bald wieder erfolgreich sein will. Real hatte in Meisterschaft, Copa del Rey und Supercopa dem FC Barcelona den Vortritt lassen müssen. In der Champions League war für den Titelverteidiger bereits im Viertelfinale Schluss.