Dass der FC Bayern München 2023 daran interessiert war, sein Mittelfeld mit Declan Rice zu verstärken, ist hinlänglich bekannt. Im Bild-Podcast "Bayern Insider" wurden nun Details darüber enthüllt, wie konkret sich der deutsche Rekordmeister seinerzeit um den heutigen Arsenal-Star bemühte.
"Sie haben ihn zuhause besucht": Intensive Bemühungen des FC Bayern um einen heutigen Weltstar enthüllt - stattdessen kam ein teures Missverständnis
Hasan Salihamidzic und Thomas Tuchel statteten Declan Rice wohl einen Besuch ab
Dem Bericht zufolge flogen Hasan Salihamidzic und Thomas Tuchel, damals Sportvorstand respektive Trainer bei den Bayern, im Frühjahr 2023 nach London. Hauptaugenmerk der Reise sei zwar ein Treffen mit Harry Kane gewesen, den der FCB wenige Monate später von Tottenham Hotspur loseiste. "Aber am Tag danach haben sie Declan Rice zuhause besucht und mit ihm gesprochen", erklärte Christian Falk, Fußball-Chef bei Bild.
Rice, gebürtiger Londoner, hatte in der Jugend zunächst lange beim FC Chelsea gespielt. Bei den Blues wurde er als 14-Jähriger jedoch wegen körperlicher Nachteile aussortiert. "Den genauen Grund dafür kenne ich bis heute nicht", blickte Rice bei The Overlap gegenüber Manchester-United-Legende Gary Neville auf den Rückschlag als Teenager zurück. Er führte aus: "Als Kind war ich sehr klein und hatte dann einen massiven Wachstumsschub. Mein Körper war danach nicht ausbalanciert, mein Laufstil war ziemlich seltsam. Technisch war alles gut, aber körperlich hatte ich Probleme und konnte mit den anderen Jungs nicht mithalten. Vielleicht lag es daran."
Mit West Ham fand er schnell einen anderen renommierten Klub, debütierte dort später mit 18 in der Premier League und entwickelte sich zu einem der begehrtesten jungen Mittelfeldspieler Europas. 2023, rund um die Krönung seiner West-Ham-Zeit mit dem Conference-League-Titel, war Rice laut Bild dann "wechselbereit". Und der FCB hatte offenbar sehr gute Chancen.
Declan Rice signalisierte, "er würde sehr, sehr gerne zum FC Bayern wechseln"
"Er würde sehr, sehr gerne zum FC Bayern wechseln", habe Rice Salihamidzic und Tuchel bei deren Besuch mitgeteilt, erklärte Falk. Die Bereitschaft des Engländers für einen Transfer nach München war demnach vorhanden, allerdings musste sich der deutsche Rekordmeister aus finanzieller Hinsicht entscheiden: Rice oder Kane?
"Das war in dem Transferfenster einfach zu viel", so Falk weiter. Bayern legte für Kane im Sommer 2023 bekanntlich knapp 100 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, für einen ebenfalls enorm teuren Rice-Transfer fehlten dann die finanziellen Mittel. Der heute 26-Jährige wechselte in besagtem Sommer stattdessen für satte 116,6 Millionen Euro zum FC Arsenal, wo er sich längst zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt entwickelt hat.
Von den Qualitäten des englischen Nationalspielers konnte sich Bayern nicht zuletzt am Mittwoch hautnah überzeugen, als Rice bei Arsenals 3:1-Sieg im Champions-League-Gipfeltreffen der beste Mann auf dem Platz war. "Er ist der Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft", schwärmte der ehemalige deutsche Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack als DAZN-Experte von Rice. "Wenn man diesem Spieler zuguckt, was er für eine Intensität hat - mit und vor allem ohne Ball. Sein Einwirken auf die Mannschaft, auf die Mitspieler, aufs Publikum. Was er für Läufe macht, mit und ohne Ball, die wehtun. Er reißt Lücken."
Gescheiterte Bemühungen des FC Bayern: Declan Rice und Thomas Tuchel fanden beim Nationalteam doch noch zueinander
Im Rückblick bitter für Bayern: Nachdem man die Verpflichtung von Rice abschreiben musste, fokussierte sich allen voran Tuchel bei der Suche nach einem neuen Sechser auf den damals beim FC Fulham unter Vertrag stehenden Joao Palhinha. Dessen Transfer nach München platzte 2023 zunächst in letzter Sekunde, ein Jahr später kam der Portugiese dann doch noch zum FCB.
Tuchel war da aber bekanntlich schon weg und unter dessen Nachfolger Vincent Kompany kam Palhinha kaum zum Zug. Stattdessen entwickelte er sich zu einem 51 Millionen Euro teuren Missverständnis, hat Bayern nach nur einem Jahr per Leihe schon wieder verlassen. Zurück in der Premier League läuft es bei Tottenham deutlich besser für Palhinha, voraussichtlich werden die Spurs im kommenden Sommer ihre Kaufoption ziehen und das verkorkste Kapitel München für den portugiesischen Nationalspieler endgültig beenden.
Rice und Tuchel fanden indes verspätet bekanntlich doch noch zueinander. Der Ex-Bayern-Coach ist seit Jahresbeginn englischer Nationaltrainer, Rice ist einer seiner Schlüsselspieler. Die Qualifikation zur WM 2026 wurde souverän als erste europäische Nation eingetütet, beim Turnier im kommenden Sommer wollen Rice, Tuchel und Co. um den Titel mitspielen.
Declan Rice beim FC Arsenal: Seine bisherigen Zahlen für die Gunners
- Einsätze: 122
- Tore: 18
- Assists: 26
- Titel: Englischer Superpokalsieger 2023/24