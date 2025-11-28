"Sie haben ihn zuhause besucht": Intensive Bemühungen des FC Bayern um einen heutigen Weltstar enthüllt - stattdessen kam ein teures Missverständnis

Dem Bericht zufolge flogen Hasan Salihamidzic und Thomas Tuchel, damals Sportvorstand respektive Trainer bei den Bayern, im Frühjahr 2023 nach London. Hauptaugenmerk der Reise sei zwar ein Treffen mit Harry Kane gewesen, den der FCB wenige Monate später von Tottenham Hotspur loseiste. "Aber am Tag danach haben sie Declan Rice zuhause besucht und mit ihm gesprochen", erklärte Christian Falk, Fußball-Chef bei Bild.

Rice, gebürtiger Londoner, hatte in der Jugend zunächst lange beim FC Chelsea gespielt. Bei den Blues wurde er als 14-Jähriger jedoch wegen körperlicher Nachteile aussortiert. "Den genauen Grund dafür kenne ich bis heute nicht", blickte Rice bei The Overlap gegenüber Manchester-United-Legende Gary Neville auf den Rückschlag als Teenager zurück. Er führte aus: "Als Kind war ich sehr klein und hatte dann einen massiven Wachstumsschub. Mein Körper war danach nicht ausbalanciert, mein Laufstil war ziemlich seltsam. Technisch war alles gut, aber körperlich hatte ich Probleme und konnte mit den anderen Jungs nicht mithalten. Vielleicht lag es daran."

Mit West Ham fand er schnell einen anderen renommierten Klub, debütierte dort später mit 18 in der Premier League und entwickelte sich zu einem der begehrtesten jungen Mittelfeldspieler Europas. 2023, rund um die Krönung seiner West-Ham-Zeit mit dem Conference-League-Titel, war Rice laut Bild dann "wechselbereit". Und der FCB hatte offenbar sehr gute Chancen.