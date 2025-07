Eine Regel-Revolution, die künftig auch das Torwartspiel in der Bundesliga verändert, stößt einem ehemaligen Keeper sauer auf.

Der ehemalige Bundesliga-Keeper Uli Stein hat sich über eine große Neuerung echauffiert, die das Torwartspiel im internationalen Fußball ab der Saison 2025/26 grundlegend ändert. In Zukunft dürfen Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma und Co. den Ball nur noch acht Sekunden in der Hand halten, ansonsten drohen Konsequenzen.