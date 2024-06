Serbien und Slowenien spielen heute in der EM-Gruppenphase gegeneinander. Hier erfahrt Ihr, ob das Duell bei ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV läuft.

Der zweite Spieltag in der Gruppenphase der EM 2024 ist eröffnet. Am heutigen Donnerstag, den 20. Juni, sind mehrere Mannschaften im Einsatz. In der Gruppe C stehen sich die Nationalmannschaften Sloweniens und Serbiens gegenüber. Das Duell wird um 15 Uhr angepfiffen und in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Beide Mannschaften sind sieglos ins Turnier gestartet. Die Serben mussten sich England mit 0:1 geschlagen geben, während Slowenien gegen Dänemark ein starkes 1:1-Unentschieden holte.