Sensationswechsel in die Türkei? Istanbuler Topklubs buhlen angeblich um BVB-Star Emre Can

Allerdings heißt es in dem Bericht auch, dass Can derzeit kein Interesse an einem vorzeitigen Abschied vom BVB hegen würde. Es deute derzeit sogar vieles auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers hin.

Demnach würden Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl eine weitere Zusammenarbeit mit dem Führungsspieler anstreben, da dieser intern als wichtiger Kitt in der Mannschaft gelte. Can kümmere sich sowohl um die Eingliederung der jungen Spieler als auch der Neuzugänge.