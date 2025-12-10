Das wäre eine faustdicke Überraschung: Emre Can steht offenbar bei den drei großen Istanbul-Klubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas auf dem Wunschzettel. Sie sollen sogar auf eine Verpflichtung im Winter pochen. Das berichtet die Bild-Zeitung.
Sensationswechsel in die Türkei? Istanbuler Topklubs buhlen angeblich um BVB-Star Emre Can
BVB-Abschied? Can hat wohl eine klare Tendenz
Allerdings heißt es in dem Bericht auch, dass Can derzeit kein Interesse an einem vorzeitigen Abschied vom BVB hegen würde. Es deute derzeit sogar vieles auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers hin.
Demnach würden Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl eine weitere Zusammenarbeit mit dem Führungsspieler anstreben, da dieser intern als wichtiger Kitt in der Mannschaft gelte. Can kümmere sich sowohl um die Eingliederung der jungen Spieler als auch der Neuzugänge.
- Getty
Can fehlte lange verletzt - und spielte zuletzt kaum
Zudem halte Trainer Niko Kovac weiterhin große Stücke auf den 31-Jährigen, weshalb eine Trennung noch weiter in die Ferne rückt. Can soll von den BVB-Verantwortlichen einen Einjahresvertrag vorgelegt bekommen.
Nachdem Can die erste Hälfte der Hinrunde mit Adduktorenbeschwerden verpasst hatte, kam er in der laufenden Saison erst fünfmal zum Einsatz. An den vergangenen beiden Spieltagen saß er über 90 Minuten auf der Bank. In seiner Dreierkette bevorzugte Kovac zuletzt Anselmino, Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck.
Die Leistungsdaten von Emre Can in dieser Saison
- Spiele: 5
- Tore: 1
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 299