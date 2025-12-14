Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat die Entstehung der Roten Karte für Mittelfeldspieler Jobe Bellingham beim 1:1 beim SC Freiburg am Sonntag, der nächsten Enttäuschung für den BVB, auf seine Kappe genommen.
Selbst wenn er gut spielt, gibt es Ärger: Jobe Bellingham wird zur tragischen Figur beim BVB
Kobel brachte Bellingham mit einem nicht zwingend notwendigen Anspiel zentral vor dem eigenen Tor in die Bredouille. Freiburgs Philipp Treu spritzte dazwischen und kam vor Bellingham an den Ball, der sich daraufhin nur noch mit einem Foulspiel zu helfen wusste, um eine klare Torchance für den SC zu verhindern. Schiedsrichter Felix Zwayer stellte den 20-Jährigen in der 53. Minute folgerichtig mit Rot vom Platz. Bellingham hatte zuvor gut gespielt.
"Ein Missverständnis", sagte Kobel nach der Partie bei DAZN und erklärte selbstkritisch: "Ich habe das Gefühl gehabt, dass er sehr viel Platz hat und dass es klappt. Aber am Ende muss ich einen besseren Pass spielen, damit Jobe da dieses Foul nicht machen muss. Ich nehme das auf mich, muss ich besser spielen."
Kapitän Emre Can sprach indes sowohl Kobel als auch Bellingham frei von jeglicher Schuld: "Das ist Fußball, wir wollen hinten raus spielen, da passiert das manchmal. Kein Vorwurf an Greg oder Jobe", so Can.
- Getty Images
BVB: Bellingham sieht nach Kobels Fehler Rot - doch der Trainer nimmt noch weiteren Spieler in die Verantwortung
Zum Zeitpunkt von Bellinghams Platzverweis lag der BVB dank eines Tores von Ramy Bensebaini in der 31. Minute knapp vorne. In Unterzahl konnten die Dortmunder die Führung allerdings nicht über die Zeit bringen, ein Traumtor von Lucas Höler sorgte in der 75. Minute für den verdienten Freiburger Ausgleich.
Trainer Niko Kovac nahm indes auch Nico Schlotterbeck, der den Ball zuvor zu Kobel zurückgespielt hatte, für die Entstehung der Roten Karte in die Verlosung: "Wenn der Schlotti den Ball schärfer zurück spielt, vielleicht mehr zur Seite, dann kann der Freiburger nicht sofort Druck aufbauen und Gregor ihn vielleicht zu Emre spielen", betonte Kovac, dass auch ein Pass zum rechts von Kobel freistehenden Can möglich gewesen wäre.
Der Schweizer Keeper habe dann "genau den falschen Pass auf das falsche Bein" von Bellingham gespielt, so Kovac weiter. "Wenn er den linken Fuß anspielt, ist es ein bisschen leichter. So spielt er einen 50:50-Ball, entweder wir oder sie. In dem Fall sind es dann die anderen." Einen Vorwurf machte auch Kovac Kobel allerdings nicht: "Das ist im Fußball eben so: Wer Entscheidungen trifft, macht manchmal gute Sachen, manchmal aber auch Fehler. Hier war es ein Fehler und der hat uns letztlich das Spiel gekostet."
- AFP
Jobe Bellingham kommt einfach nicht an bei Borussia Dortmund
Durch die Punktverluste verpasste es der BVB, Platz zwei zu erobern und an RB Leipzig vorbeizuziehen, das am Freitag überraschend bei Union Berlin verloren hatte (1:3). So ist Dortmund punktgleich mit Leipzig weiterhin Tabellendritter, die Sachsen haben die etwas bessere Tordifferenz.
Für Bellingham, im Sommer für 30,5 Millionen Euro Ablöse von Sunderland nach Dortmund gewechselt, war es derweil der nächste herbe Dämpfer einer bisher enttäuschenden Zeit beim BVB. Der junge Engländer konnte die Erwartungen noch nicht erfüllen und muss sich daher häufig mit Jokereinsätzen zufrieden geben. Intern soll die Spielweise Bellinghams schon kritisch gesehen werden, dennoch baue man langfristig weiterhin voll auf den Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham - zumal Bellinghams Leistung vr der Roten Karte tadellos war.
Jobe Bellingham: Seine Leistungsdaten bei Borussia Dortmund
- Beim BVB seit: Juni 2025
- Vertrag bis: 30.6.2030
- Spiele: 27
- Tore: 1
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 3
- Rote Karten: 1