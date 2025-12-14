Selbst wenn er gut spielt, gibt es Ärger: Jobe Bellingham wird zur tragischen Figur beim BVB

Kobel brachte Bellingham mit einem nicht zwingend notwendigen Anspiel zentral vor dem eigenen Tor in die Bredouille. Freiburgs Philipp Treu spritzte dazwischen und kam vor Bellingham an den Ball, der sich daraufhin nur noch mit einem Foulspiel zu helfen wusste, um eine klare Torchance für den SC zu verhindern. Schiedsrichter Felix Zwayer stellte den 20-Jährigen in der 53. Minute folgerichtig mit Rot vom Platz. Bellingham hatte zuvor gut gespielt.

"Ein Missverständnis", sagte Kobel nach der Partie bei DAZN und erklärte selbstkritisch: "Ich habe das Gefühl gehabt, dass er sehr viel Platz hat und dass es klappt. Aber am Ende muss ich einen besseren Pass spielen, damit Jobe da dieses Foul nicht machen muss. Ich nehme das auf mich, muss ich besser spielen."

Kapitän Emre Can sprach indes sowohl Kobel als auch Bellingham frei von jeglicher Schuld: "Das ist Fußball, wir wollen hinten raus spielen, da passiert das manchmal. Kein Vorwurf an Greg oder Jobe", so Can.