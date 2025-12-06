BVB-Bosse sehen angeblich ein Manko bei Jobe Bellingham, halten ihn aber für ein "langfristiges Top-Projekt"

Wie die Bild berichtet, ist man beim BVB der Ansicht, dass Bellingham in seinem Spiel zu wenig ins Risiko gehe. Er gebe der Mannschaft dadurch zu wenig Wucht und lasse Durchschlagskraft vermissen, spiele zu kontrolliert, heißt es.

Die Dortmunder Verantwortlichen sollen sich daher von dem Neuzugang wünschen, ungeachtet einer dann wahrscheinlich höheren Fehlerquote, risikofreudiger zu agieren.