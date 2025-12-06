Mittelfeldspieler Jobe Bellingham wird bei Borussia Dortmund intern wohl vor allem für eine Sache kritisiert.
BVB-Bosse sehen angeblich ein Manko bei Jobe Bellingham, halten ihn aber für ein "langfristiges Top-Projekt"
Wie die Bild berichtet, ist man beim BVB der Ansicht, dass Bellingham in seinem Spiel zu wenig ins Risiko gehe. Er gebe der Mannschaft dadurch zu wenig Wucht und lasse Durchschlagskraft vermissen, spiele zu kontrolliert, heißt es.
Die Dortmunder Verantwortlichen sollen sich daher von dem Neuzugang wünschen, ungeachtet einer dann wahrscheinlich höheren Fehlerquote, risikofreudiger zu agieren.
Jobe Bellingham wechselte für rund 30 Millionen Euro Ablöse zum BVB
Bellingham hat bisher kein einfaches erstes Jahr in Dortmund, nachdem er im Sommer für 30,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland zur Borussia gewechselt war. Häufig muss sich der 20-jährige Engländer mit einer Jokerrolle begnügen, überzeugende Auftritte gab es bisher nur selten.
Beim BVB bleibt man laut Bild aber trotz allem geduldig mit Bellingham. Der Bruder von Real- und Ex-Dortmund-Star Jude werde als "langfristiges Top-Projekt" angesehen. Daher sei auch ein voreiliger Abschied kein Thema, Bellinghams Vertrag bei der Borussia läuft bis 2030.
Jobe Bellinghams Statistiken beim BVB:
- Einsätze: 24
- Einsatzminuten: 1.104
- Einsätze über die volle Distanz: 5
- Tore: 1
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 3