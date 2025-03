Seit wann ist Karim Adeyemi mit der Rapperin Loredana zusammen?

Von der Insta-DM zum Eheglück: Karim Adeyemi und die Rapperin Loredana sind seit Oktober 2024 verheiratet – doch seit wann sind sie zusammen?

Karim Adeyemi und Loredana sind mittlerweile seit dem Oktober 2024 verheiratet. Doch die Beziehung vom Stürmer des BVB und der Rapperin verlief nicht gerade reibungslos. Ganz im Gegenteil, denn: Anfangs war es ein steiniger Weg mit einer Portion Skepsis, ehe ein Döner-Date die Wende brachte.

Adeyemi wagte im Herbst 2022 den ersten Schritt und schrieb Loredana auf Instagram an. Doch die Rapperin zeigte sich zunächst wenig beeindruckt. Loredana erzählte später in einem Interview mit Deutschrap Ideal: "Er hat mir einfach auf Instagram geschrieben, und ich habe nicht geantwortet. Ich dachte: Ich bin was Besseres. Und er ist zu jung, und was denkt er sich?" Aber Adeyemi ließ nicht locker, und er behielt Recht. Denn: irgendwann änderte sich Loredanas Meinung.

