"Seine taktischen Anforderungen sind unerbittlich": Galatasaray-Star Leroy Sane singt Loblied auf einen Ex-Trainer

"Ich gebe zu: Nach der Auslosung habe ich gehofft, dass sich City bis zu unserem Duell bereits für die Top acht qualifiziert haben würde", sagte Sane: "Aber jetzt ist es ein Spiel mit hohem Einsatz, ein entscheidendes Spiel für beide Mannschaften. Gegen sie im Etihad anzutreten, wenn für sie alles auf dem Spiel steht? Intensiver geht es nicht."

Zumal auf der anderen Seite Starcoach Pep Guardiola steht, mit dem Sane noch immer Kontakt hält. Der Katalane sei der "Architekt des modernen Fußballs", schwärmte Sane, Guardiola habe sein "Fußballgehirn komplett umprogrammiert. Pep zeigt einem einen völlig anderen Sport. Seine taktischen Anforderungen sind unerbittlich, aber er hat mich nicht nur trainiert, er hat mich weiterentwickelt. Ich bin durch ihn ein viel kompletterer Spieler geworden, als ich es je für möglich gehalten hätte."

Und als solcher inzwischen in Istanbul gelandet. Die Stadt sei "atemberaubend", sagte der 30-Jährige, "voller Energie und Leidenschaft. Allein die Esskultur ist bewundernswert. Was aber wirklich unglaublich ist, ist die Atmosphäre in unserem Heimstadion, besonders während der Champions-League-Spiele."



