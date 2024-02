Das Testspiel von Inter Miami in Fernost schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun werden drastische Maßnahmen gegen Messi gefordert.

Lionel Messi steht in Hongkong weiterhin im Kreuzfeuer der Kritik. Nachdem der Superstar von Inter Miami während der Asienreise das Testspiel gegen eine Stadtauswahl verletzt verpasst hatte, einige Tage später aber in Japan gegen Vissel Kobe spielte, sind nicht nur die Fans in Hongkong sauer: Eine chinesische Politikerin aus der Stadt kommentierte das Ganze wütend und forderte Konsequenzen für den Argentinier.