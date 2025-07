Seine Geschichte ist ein ewiges Labyrinth aus Widersprüchen: Mario Balotelli - genialer, missverstandener Rebell oder schwer erziehbarer, unverbesserlicher Rüpel?

Rebel United stellt Spieler vor, die lieber gegen den Strom schwimmen. Teil 3 mit Mario Balotelli, der immer ein Rätsel blieb. Eine Annäherung.

Nun also Amerika. Mit einer eher beiläufigen Nonchalance, die irgendwie so gar nicht zu seinen öffentlichen Inszenierungen früherer Tage passte, hat Mario Balotelli jüngst in dem großartigen Interview-Format Belve im italienischen Staatsfernsehen Rai lächelnd das Ende seiner europäischen Reise angekündigt. "Ich bin ein bisschen müde von all dem, was rund um den europäischen Fußball passiert", sagte er und antwortete auf die Frage, wo es ihn hinzöge, lächelnd: "Amerika. Ich würde noch gerne zwei oder drei Jahre spielen, bevor ich aufhöre."

Eine Ankündigung, die weniger wie ein Aufbruch, als vielmehr wie ein leiser Rückzug klang. Die vielleicht finale Flucht eines Spielers, der mindestens sein ganzes Fußballerleben lang mit der Welt und vor allem den Dämonen in sich selbst zu kämpfen hatte. Mario Balotelli, bald 35 Jahre alt, galt eine Zeitlang als wahrscheinlich interessante Persönlichkeit im Weltfußball. Und gleichzeitig als ein schwer erziehbarer Rüpel, der viel zu wenig aus seinem Talent macht.