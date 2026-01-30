Sein Vertrag läuft im Sommer aus! Tottenham Hotspur hat offenbar Interesse an Star des FC Bayern München hinterlegt

Auch die Sport Bild unterstrich zuletzt Gnabrys Bedeutung für den Klub: In einem vereinsinternen Macht-Ranking belegte er Rang fünf. Nach dem Abgang von Thomas Müller soll Gnabry verstärkt eine verbindende Rolle einnehmen und als geschätzter Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft gelten. Vor diesem Hintergrund gilt eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre als sehr realistisch.

Bereits Anfang November hatte Gnabry betont, dass er sich durchaus vorstellen kann, seinen Vertrag beim FC Bayern zu verlängern. Nach dem 3:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Bayer 04 Leverkusen meinte der Nationalspieler, angesprochen auf die Möglichkeit einer Vertragsunterschrift, bei Sky: "Das ist definitiv etwas, worüber man nachdenkt."

"Die Leistungen sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist", zeigte sich damals Sportvorstand Max Eberl zu Gesprächen bereit.