Serge Gnabry trägt mittlerweile seit 2018 das Trikot des FC Bayern. In dieser Zeit hat der Offensivspieler über 300 Pflichtspiele absolviert und war an mehr als 150 Treffern direkt beteiligt. Angesichts dieser Zahlen ist es kaum verwunderlich, dass der deutsche Nationalspieler auch über München hinaus Begehrlichkeiten weckt - zumal sein aktueller Vertrag am Ende der Saison ausläuft.
Sein Vertrag läuft im Sommer aus! Tottenham Hotspur hat offenbar Interesse an Star des FC Bayern München hinterlegt
Im Bild-Podcast "Bayern Insider" wird nun berichtet, dass Tottenham Hotspur sein Interesse am 30-Jährigen bereits bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters hinterlegt hat. Allzu große Hoffnungen dürfen sich die Spurs allerdings offenbar nicht machen, heißt es.
Demnach ließen Gnabrys Berater zeitnah wissen, dass der FC Bayern für den Flügelspieler weiterhin oberste Priorität genieße. Zudem sollen die Gespräche über eine Verlängerung des Arbeitspapiers konstruktiv verlaufen.
- Getty Images
Gnabry kann sich Verlängerung gut vorstellen
Auch die Sport Bild unterstrich zuletzt Gnabrys Bedeutung für den Klub: In einem vereinsinternen Macht-Ranking belegte er Rang fünf. Nach dem Abgang von Thomas Müller soll Gnabry verstärkt eine verbindende Rolle einnehmen und als geschätzter Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft gelten. Vor diesem Hintergrund gilt eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre als sehr realistisch.
Bereits Anfang November hatte Gnabry betont, dass er sich durchaus vorstellen kann, seinen Vertrag beim FC Bayern zu verlängern. Nach dem 3:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Bayer 04 Leverkusen meinte der Nationalspieler, angesprochen auf die Möglichkeit einer Vertragsunterschrift, bei Sky: "Das ist definitiv etwas, worüber man nachdenkt."
"Die Leistungen sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist", zeigte sich damals Sportvorstand Max Eberl zu Gesprächen bereit.
Gnabry mit bereits sieben Toren und acht Vorlagen
Aus Sicht Tottenhams spricht hingegen Gnabrys Vergangenheit in London für einen möglichen Wechsel. Der gebürtige Stuttgarter sammelte 2013 beim FC Arsenal seine ersten Erfahrungen im Profifußball.
Nach Stationen bei Werder Bremen und einer Leihe zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte er fest zum FC Bayern, wo er sich langfristig etablierte. Trotz starker Konkurrenz kam Gnabry in der Saison 2025/26 bereits auf 25 Pflichtspieleinsätze, erzielte sieben Treffer und bereitete acht weitere vor. Leistungen, die sowohl seine Wichtigkeit für die Münchner unterstreichen als auch das Interesse anderer Klubs erklären.
- Getty Images Sport
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)