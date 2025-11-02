Vertragsunterschrift in Aussicht? Star des FC Bayern München spricht Klartext

Gnabry ist nur noch bis zum Ende der laufenden Saison an die Münchner gebunden, im Anschluss könnte er den Klub ablösefrei verlassen. Nachdem er im vergangenen Sommer zwischenzeitlich als Verkaufskandidat galt, hat sich das Blatt in den vergangenen Monaten deutlich gewendet: Der 30-Jährige gehört unter Trainer Vincent Kompany zum Stammpersonal und überzeugt mit starken Leistungen.

Gnabry selbst soll ohnehin mit einem Verbleib bei den Bayern liebäugeln, da er sich im Klub sowie in der Stadt äußerst wohl fühle. Mittlerweile könnte sich wohl auch der FCB mit einer Verlängerung der gemeinsamen Zusammenarbeit anfreunden. Konkrete Gespräche hat es Berichten zufolge noch nicht gegeben.

Der Nationalspieler soll sogar bereit sein, bei einer Vertragsunterschrift auf Teile seines aktuellen Jahresgehalts zu verzichten. Dem Vernehmen nach kassiert Gnabry derzeit rund 18 Millionen Euro pro Jahr inklusive möglicher Bonuszahlungen.