Serge Gnabry hat betont, dass er sich durchaus vorstellen kann, seinen Vertrag beim FC Bayern München zu verlängern.
Vertragsunterschrift in Aussicht? Star des FC Bayern München spricht Klartext
WAS WURDE GESAGT?
Nach dem 3:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters am Samstagabend gegen Bayer 04 Leverkusen meinte der Nationalspieler, angesprochen auf Möglichkeit einer Vertragsunterschrift, bei Sky: "Das ist definitiv etwas, worüber man nachdenkt."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Gnabry ist nur noch bis zum Ende der laufenden Saison an die Münchner gebunden, im Anschluss könnte er den Klub ablösefrei verlassen. Nachdem er im vergangenen Sommer zwischenzeitlich als Verkaufskandidat galt, hat sich das Blatt in den vergangenen Monaten deutlich gewendet: Der 30-Jährige gehört unter Trainer Vincent Kompany zum Stammpersonal und überzeugt mit starken Leistungen.
Gnabry selbst soll ohnehin mit einem Verbleib bei den Bayern liebäugeln, da er sich im Klub sowie in der Stadt äußerst wohl fühle. Mittlerweile könnte sich wohl auch der FCB mit einer Verlängerung der gemeinsamen Zusammenarbeit anfreunden. Konkrete Gespräche hat es Berichten zufolge noch nicht gegeben.
Der Nationalspieler soll sogar bereit sein, bei einer Vertragsunterschrift auf Teile seines aktuellen Jahresgehalts zu verzichten. Dem Vernehmen nach kassiert Gnabry derzeit rund 18 Millionen Euro pro Jahr inklusive möglicher Bonuszahlungen.
WAS WAR DIE REAKTION?
"Die Leistungen sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist", zeigte sich Sportvorstand Max Eberl jüngst zu Gesprächen bereit.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Am Samstagabend gegen Leverkusen erzielte Gnabry bereits seinen vierten Treffer im laufenden Wettbewerb. In der Bundesliga stehen nach acht Spieltagen vier Tore und drei Assists zu Buche.