Sein Vater war eine Legende! Barca will offenbar mit Sohn von einem Weltklasse-Stürmer verlängern

Für die Profis bestritt der Filius des früheren Barca-Angreifers allerdings noch keine Pflichtspielminute, während seine Brüder Justin (AFC Bournemouth, 26 Jahre alt) und Ruben (Olympique Lyon, 24) bereits länger im Profifußball aktiv sind.

Shane Kluivert kommt in der laufenden Spielzeit regelmäßig für die Jugend der Blaugrana zum Einsatz, in der Youth League erzielte er zudem einen Treffer. Dass die Wege zwischen dem Nachwuchs und den Profis in Barcelona kurz sind, zeigt die jüngere Vergangenheit. Unter Trainer Hansi Flick gehören zahlreiche Eigengewächse zum Stammpersonal, das berühmteste Beispiel ist zweifellos der gleichaltrige Lamine Yamal.

Dennoch ist die Konkurrenz im Angriff riesig. Neben Yamal wirbeln derzeit auch Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghij und Ferran Torres auf den Flügeln. Letzterer besetzt gemeinsam mit Robert Lewandowski auch die Position in der Sturmspitze, auf der Kluivert ebenfalls einsetzbar ist. Die Zukunft des Polen ist derweil offen, sein Vertrag läuft im Sommer aus.