Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano befindet sich der FC Barcelona in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit mit Shane Kluivert.
Sein Vater war eine Legende! Barca will offenbar mit Sohn von einem Weltklasse-Stürmer verlängern
Shane Kluivert spielt aktuell für die U19 von Barca
Der im Sommer auslaufende Vertrag des Sohns von Sturmlegende Patrick Kluivert soll demnach um drei Jahre verlängert werden, ein entsprechendes Angebot habe der 18-Jährige bereits vorliegen.
Noch stehe allerdings in den Sternen, ob sich auch Kluivert junior langfristig an die Katalenen binden wolle. Der Flügelspieler war 2017 in den Barca-Nachwuchs gewechselt und ist derzeit für die U19 im Einsatz.
- AFP
Riesige Konkurrenz in der Offensive von Barca
Für die Profis bestritt der Filius des früheren Barca-Angreifers allerdings noch keine Pflichtspielminute, während seine Brüder Justin (AFC Bournemouth, 26 Jahre alt) und Ruben (Olympique Lyon, 24) bereits länger im Profifußball aktiv sind.
Shane Kluivert kommt in der laufenden Spielzeit regelmäßig für die Jugend der Blaugrana zum Einsatz, in der Youth League erzielte er zudem einen Treffer. Dass die Wege zwischen dem Nachwuchs und den Profis in Barcelona kurz sind, zeigt die jüngere Vergangenheit. Unter Trainer Hansi Flick gehören zahlreiche Eigengewächse zum Stammpersonal, das berühmteste Beispiel ist zweifellos der gleichaltrige Lamine Yamal.
Dennoch ist die Konkurrenz im Angriff riesig. Neben Yamal wirbeln derzeit auch Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghij und Ferran Torres auf den Flügeln. Letzterer besetzt gemeinsam mit Robert Lewandowski auch die Position in der Sturmspitze, auf der Kluivert ebenfalls einsetzbar ist. Die Zukunft des Polen ist derweil offen, sein Vertrag läuft im Sommer aus.
Patrick Kluivert erzielte über 100 Tore für Barca
Vater Kluivert trug das Barca-Trikot von 1998 bis 2004 sechs Jahre lang. In diesem Zeitraum kam er in 257 Partien auf 122 Tore und 61 Assists.
Der inzwischen 49-Jährige hat nach seinem Karriereende eine Trainer-Laufbahn eingeschlagen. Zuletzt betreute er die Nationalmannschaft Indonesiens, aktuell ist der Niederländer jedoch vereinslos.
Patrick Kluivert: Wo spielen seine Söhne?
- Shane Kluivert: FC Barcelona U19
- Justin Kluivert: AFC Bournemouth
- Ruben Kluivert: Olympique Lyon
- Quincy Kluivert: vereinslos