Hugo Ekitike avancierte am Samstag mit einem Doppelpack beim 2:0-Sieg des FC Liverpool über Brighton & Hove Albion zum Matchwinner. Dabei sorgte er mit seinem Führungstor für einen Saisonrekord, der jedoch kurze Zeit später nochmal übertroffen wurde.
Sein Rekord hielt keine 24 Stunden! Pech für Hugo Ekitike vom FC Liverpool
Bereits nach 47 Sekunden hatte Ekitike die Reds auf die Siegerstraße gebracht und erzielte damit das schnellste Tor der laufenden Spielzeit. Keine 24 Stunden später setzte Mateus Fernandes beim 3:2-Sieg von West Ham United gegen Aston Villa aber noch einen obendrauf und erzielte nach 28 Sekunden das früheste Liga-Tor der Hammers-Geschichte.
Dennoch dürfte bei Ekitike die Freude überwogen haben, seiner Mannschaft in den aktuell turbulenten Phase drei Punkte zu beschweren. Gleichzeitig waren es die Treffer neun und zehn für den Stürmer, der im Sommer für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Anfield gewechselt war.
- AFP
Ekitike hat gegenüber Isak klar die Nase vorn
Damit hat der Franzose auch im internen Ranking mit Alexander Isak klar die Nase vorn, der seit seinem Rekord-Wechsel von Newcastle United (145 Mio. Euro) erst auf zwei Tore kommt.
Nach 16 Spieltagen stehen die Reds damit auf Platz sechs in der Premier League. Der Rückstand des Titelverteidigers auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt allerdings stolze zehn Zähler.
FC Liverpool: Leistungsdaten von Hugo Eiktike in dieser Saison
- Spiele: 23
- Tore: 10
- Assists: 1