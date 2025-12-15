Sein Rekord hielt keine 24 Stunden! Pech für Hugo Ekitike vom FC Liverpool

Bereits nach 47 Sekunden hatte Ekitike die Reds auf die Siegerstraße gebracht und erzielte damit das schnellste Tor der laufenden Spielzeit. Keine 24 Stunden später setzte Mateus Fernandes beim 3:2-Sieg von West Ham United gegen Aston Villa aber noch einen obendrauf und erzielte nach 28 Sekunden das früheste Liga-Tor der Hammers-Geschichte.

Dennoch dürfte bei Ekitike die Freude überwogen haben, seiner Mannschaft in den aktuell turbulenten Phase drei Punkte zu beschweren. Gleichzeitig waren es die Treffer neun und zehn für den Stürmer, der im Sommer für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Anfield gewechselt war.