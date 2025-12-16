Knallharte Bedingungen für Xabi Alonso: Ihm reichen bei Real Madrid angeblich nicht mehr nur Siege

In den Wochen zuvor hatten die Königlichen ihre Tabellenführung in LaLiga an den FC Barcelona verspielt. Der Rückstand auf die Katalanen beträgt nun vier Punkte. Zudem war über Zerwürfnisse zwischen Alonso und Teilen der Mannschaft - allen voran mit Vinicius Junior, Jude Bellingham und Federico Valverde - berichtet worden. Die Rede war von einem "Kalten Krieg" in der Real-Kabine.

Trotz der 1:2-Niederlage gegen die Skyblues blieb Alonso aber in Amt und Würden, anschließend hatten spanische Medien darüber berichtet, dass er nun doch den vollen Rückhalt der launischen Superstars genieße, die die Schuld an der Ergebniskrise in Madrid nur bei sich sähen. Am vergangenen Wochenende folgte dann der Befreiungsschlag für Alonso.

Real gewann mit einem Kraftakt gegen Deportivo Alaves (2:1). "Die Spieler stehen voll und ganz hinter Xabi Alonso", schrieb die AS: "Eine Einheit, die lange auf sich warten ließ, so lange, dass man sie zeitweise schon für verloren hielt." Aber jetzt sei sie da. Auch die Marca wertete die kurze Umarmung von Vinicius Junior nach dessen Auswechslung als "Botschaft an Xabi Alonso", wie die Sportzeitung schrieb.

Allein Gesten werden Alonso langfristig aber offenbar nicht mehr den Job sichern.