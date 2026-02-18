"Sehe ich ein bisschen anders": Jürgen Klopp kontert Kritik von FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß

"Ich respektiere Uli Hoeneß ja schon immer aufs Allerhöchste, seine Meinung erst recht. Aber seine Meinung muss ja nicht immer deckungsgleich mit meiner sein. Und in dem Fall sehe ich es ein bisschen anders (…)", sagte Klopp zu Bild.

Hoeneß hatte im Bild-Interview Klopps Rolle beim Red-Bull-Konzern kritisch bewertet. "Das ist für mich keine Rolle, die zu ihm passt. Jürgen Klopp muss auf dem Fußballplatz stehen, das ist keiner, der für Vorträge durch die Welt fliegt. Seine größte Stärke ist das Zwischenmenschliche, wie er die Spieler pushen kann. Aber wie willst du in Leipzig etwas pushen, wenn du schon wieder in Salzburg bist und dann nach Brasilien fliegst?"