Der FC Liverpool hat ein Update zum im Topspiel gegen Arsenal ausgefallenen Conor Bradley gegeben und eine "schwere Knieverletzung" beim 22-Jährigen bestätigt. Den befürchteten Kreuzbandriss habe sich der Verteidiger allerdings nicht zugezogen, doch eine lange Pause stehe ihm trotzdem bevor.
"Schwere Verletzung": FC Liverpool gibt Update bei Conor Bradley
Operation erforderlich: Liverpools Conor Bradley muss unters Messer
Die Reds-Verantwortlichen haben keine genaue Ausfalldauer genannt, doch laut The Athletic kann Bradley in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden. Der Abwehrspieler war den Tränen nahe, als er in Nord-London vom Platz getragen wurde, und zog sich sein Trikot über das Gesicht, als er in die Umkleidekabine gebracht wurde.
Zuvor hatte Arsenals Gabriel Martinelli noch für Aufregung gesorgt, weil er den nahe der Seitenlinie liegenden Bradley vom Platz gezogen hatte, um schnell weiterspielen zu können. Bradley hatte sich bei einer Klärung ins Seiten-Aus das Knie verdreht und war unter starken Schmerzen liegen geblieben. Nun ist eine Operation bei ihm laut Klub-Angaben unausweichlich.
Martinelli bat hinterher bei Bradley für sein Verhalten um Entschuldigung. Via Social Media sagte er: "Conor und ich haben miteinander geschrieben, und ich habe mich bereits bei ihm entschuldigt. Ich habe in der Hitze des Gefechts wirklich nicht verstanden, dass er schwer verletzt war. Mir tut meine Reaktion sehr leid. Ich wünsche Conor noch einmal alles Gute und eine schnelle Genesung."
- Ben STANSALL / AFP
Nach Alexander Isak und Giovanni Leoni schon der dritte Langzeitverletzte
Die Reds schrieben auf ihrer Website zum langen Ausfall: "Der FC Liverpool bestätigt, dass Conor Bradley eine schwere Knieverletzung erlitten hat. Bradley wird in den kommenden Tagen operiert und anschließend eine Reha beginnen. Derzeit kann noch kein Zeitpunkt für seine Rückkehr auf den Platz genannt werden."
Sein Ausfall ist ein weiterer schwerer Schlag für die Pläne von Liverpool-Trainer Arne Slot. Er muss bereits auf Innenverteidiger Giovanni Leoni aufgrund eines Kreuzbandrisses verzichten. Sein 145 Millionen Euro teurer Neuzugang Alexander Isak fällt ebenfalls mit einem gebrochenen Bein aus.
Die Saison 25/26 von Conor Bradley beim FC Liverpool:
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1209
- Tore: 0
- Assists: 2