Die Reds-Verantwortlichen haben keine genaue Ausfalldauer genannt, doch laut The Athletic kann Bradley in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden. Der Abwehrspieler war den Tränen nahe, als er in Nord-London vom Platz getragen wurde, und zog sich sein Trikot über das Gesicht, als er in die Umkleidekabine gebracht wurde.

Zuvor hatte Arsenals Gabriel Martinelli noch für Aufregung gesorgt, weil er den nahe der Seitenlinie liegenden Bradley vom Platz gezogen hatte, um schnell weiterspielen zu können. Bradley hatte sich bei einer Klärung ins Seiten-Aus das Knie verdreht und war unter starken Schmerzen liegen geblieben. Nun ist eine Operation bei ihm laut Klub-Angaben unausweichlich.

Martinelli bat hinterher bei Bradley für sein Verhalten um Entschuldigung. Via Social Media sagte er: "Conor und ich haben miteinander geschrieben, und ich habe mich bereits bei ihm entschuldigt. Ich habe in der Hitze des Gefechts wirklich nicht verstanden, dass er schwer verletzt war. Mir tut meine Reaktion sehr leid. Ich wünsche Conor noch einmal alles Gute und eine schnelle Genesung."