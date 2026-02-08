Goal.com
"Schwer, das zu respektieren": Ex-Kaderplaner des FC Bayern München fällt hartes Urteil über Dayot Upamecano

Michael Reschke hat kein Verständnis für Dayot Upamecanos langem Vertragspoker mit dem FC Bayern München.

In der Sendung 'Heute im Stadion' von Bayern 1 sagte Reschke: "Upamecano hat nicht nur für sich und für seine Familie und für seine Kinder und für Kindeskinder ausgesorgt, der wird für die nächsten drei Generationen ausgesorgt haben mit diesem Angebot von Bayern München."

Reschke, der von 2014 bis 2017 beim FCB als Technischer Direktor tätig war, unterstrich seine Fassungslosigkeit über den sich schon seit einem Jahr ziehenden Poker: "Dann fällt es einem schwer, das zu respektieren, dass man da einen Klub wie Bayern München so lange hinhält."

  • Wochenlang soll dem Franzosen ein Angebot für eine Verlängerung seines Arbeitspapiers an der Säbener Straße vorgelegen haben. Da der Franzose mit seiner Unterschrift auf sich warten ließ, erhielten er und sein Berater schließlich von Vereinsseite eine Deadline - die sie mit Beginn des Februars verstreichen ließen.

    Es sollte jedoch nicht das Ende der Verhandlungen sein. Der 27-Jährige suchte im Anschluss noch einmal das Gespräch mit den Verantwortlichen, die ihm das alte Angebot erneut unterbreiteten, da er sich wohl doch für eine Verlängerung entschieden hatte. Offiziell ist diese allerdings weiterhin nicht. 

    In dem neuen Vertrag soll angeblich eine vergleichsweise günstige Ausstiegsklausel von 65 Millionen Euro verankert sein, die Interessenten 2027 schon ziehen können. Angeblich haben zuletzt allen voran Real Madrid und Paris Saint-Germain um Upamecano gebuhlt. 

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Auch Hoeneß war vom Trubel um Upamecano "entsetzt"

    Der Vertrag bei den Münchnern würde bis 2030 gültig sein und dem Abwehrspieler wohl jährlich 20 Millionen Euro bescheren. Auch von einem Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro für die Unterschrift ist die Rede. Angeblich herrscht jedoch noch keine Einigkeit zwischen der Spielerseite und den Bayern, ob das Handgeld über die Laufzeit gestreckt oder direkt ausgezahlt werden soll. Für Reschke sollte das bei diesen Summen nicht mehr entscheidend sein: "Dann in Gottes Namen, irgendwann muss es ja auch mal gut sein."

    Es ist nicht das erste Mal, dass sich Reschke zu den Verhandlungen mit Upamecano zu Wort meldet. Vor wenigen Tagen hatte sich Bayern-Patron Uli Hoeneß kritisch geäußert. Er fürchtete, dass die Agenten des Franzosen "alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen". Über die Forderungen dieser schimpfte er: "Über dieses Verhalten bin ich entsetzt."

    Reschke erklärte daraufhin, dass Hoeneß schon häufiger schlechte Erfahrungen mit Beratern gemacht hatte. "Dass Berater oftmals problematisch sind, war schon immer so. Und wenn Uli Hoeneß das in diesem Fall behauptet, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass er entsprechende Informationen von Max Eberl, Christoph Freund oder Jan-Christian Dreesen bekommen hat", erzählte Reschke gegenüber der Abendzeitung.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Vuskovic als Verstärkung für die Innenverteidigung? "Interner Transfer" hat Priorität

    Upamecano war 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zum Rekordmeister gewechselt und hat bei Bayern seit Amtsübernahme von Trainer Vincent Kompany im Sommer 2024 nochmal einen deutlichen Entwicklungssprung hingelegt. Hatten zuvor immer wieder folgenreiche Unkonzentriertheiten sein Spiel geprägt, hat Upamecano hier in den vergangenen eineinhalb Jahren zu deutlich mehr Verlässlichkeit gefunden und ist auch deshalb einer der wichtigsten Spieler beim Bundesliga-Tabellenführer. An der Seite von Jonathan Tah bildet er das absolut gesetzte Innenverteidiger-Duo bei den Bayern.

    Zuletzt wurden die Gerüchte um eine Verpflichtung von Innenverteidiger Luka Vuskovic bei den Bayern immer lauter geworden. Angesprochen auf einen Wechsel des HSV-Shootingstars erklärte Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim allerdings in Hinblick auf Upamecano: "Erstmal lösen wir unsere internen Transfer. Wenn der gelöst ist, haben wir eine Innenverteidigung, die sehr hohe Qualität hat."

    Vuskovic spiele beim Aufsteiger zwar "eine herausragende Saison", doch für Eberl gilt: "Aber der FC Bayern hat eben auch sehr, sehr gute Innenverteidiger mit Jona (Jonathan Tah, Anm. d. Red.), Upa, Min-Jae (Kim, Anm. d. Red.), mit Ito mit Stani (Josip Stanisic, Anm. d. Red.), der dort spielen kann."

  • Dayo Upamecano: Statistiken in der Bundesliga 2025/2026

    • Spiele: 16
    • Spielminuten: 1.181
    • Tore: 1
    • Torvorlagen: 1
    •  Gelbe Karten: 3

Häufig gestellte Fragen

Dayot Upamecano spielt in der Innenverteidigung. 

Dayotchanculle Oswald Upamecano wurde am 27. Oktober 1998 in Evreux in Frankreich geboren. Evreux liegt in der Region Normandie im Norden Frankreichs, etwa 100 Kilometer westlich von Paris, und ist bekannt für seine historische Kathedrale Notre-Dame d’Evreux.

Beim FC Bayern München läuft er mit der Rückennummer zwei auf. Bei der französischen Nationalmannschaft trägt Upamecano die Nummer vier. 

Dayot Upamecano ist 1,86 Meter groß. 

Er wiegt 90 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 46.

Er ist Rechtsfuß und spielt daher meist auf der rechten Seite der Innenverteidigung.

Dayot Upamecano spielte in der Jugend für VS Angers, Evreux FC, FC Prey und den FC Valenciennes in Frankreich. 2015 wechselte er dann nach Österreich zu Red Bull Salzburg. 

Dayot Upamecano wohnt in München. Konkret soll er wie viele andere Bayern-Spieler im Münchner Luxus-Stadtteil Grünwald leben. Der genaue Wohnort ist allerdings öffentlich nicht bekannt.

Dayot Upamecano fährt einen Audi RS e-tron GT, der Teil der Dienstwagenflotte des FC Bayern München ist.

Zu Beginn seiner Karriere in Österreich und auch in Deutschland hat er sich meist von einem Dolmetscher unterstützen lassen. Inzwischen hat er öffentliche Auftritte auch auf Deutsch absolviert. Dafür nahm Upamecano regelmäßig Deutschunterricht beim FC Bayern.

Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob Dayot Upamecano Kinder hat.

Auch hierüber gibt es keine offiziellen Informationen. Er ist öffentlich sehr zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft.

Dayot Upamecano verdient aktuell zehn Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern München. Sein Vertrag läuft im Juni 2026 jedoch aus, was sein Gehalt definitiv in die Höhe katapultieren lassen wird.

Upamecano hat bereits einige Titel sammeln können. In seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er jeweils zweimal den Österreichischen Supercup und die Meisterschaft gewinnen. Mit dem FC Bayern wurde er jeweils dreimal Deutscher Superpokalsieger und Deutscher Meister. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2025 U17-Europameister sowie 2021 Sieger der UEFA Nations League.

Dayot Upamecano hat bisher noch keinen Ballon d'Or gewinnen können.

Auch FIFA-Weltfußballer wurde Upamecano bis dato nicht.

Von seinen Mannschaftskameraden wird er meist nur "Upa" genannt.

