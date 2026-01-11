Schubsereien und Rudelbildung: Große Tumulte um Luca Zidane beim Afrika-Cup

Zidane verlor nach Abpfiff bei einer Rudelbildung die Nerven und war kaum zu beruhigen. Zuvor hatten seine Mitspieler Rafik Belghali und Rayan Ait-Nouri schon überaus energisch auf das Schiedsrichtergespann eingeredet. Beim Zwischenstand von 0:0 hatten die Referees ein mögliches Handspiel im Strafraum Nigerias nicht geahndet. Schiedsrichter Issa Sy hatte zunächst entschieden, die Partie weiterlaufen zu lassen, und auch der VAR sah keinen Grund zum Eingreifen.

Die Spieler Algeriens waren dermaßen wütend nach dem feststehenden Ausscheiden, dass die Offiziellen unter dem Schutz von Ordnern und Sicherheitspersonal in die Kabine begleitet werden mussten.

Doch auch danach war noch keine Ruhe eingekehrt. Videos, die in den sozialen Medien die Runde machen, zeigen, dass es auch in der Mixed Zone zu Handgreiflichkeiten kam. Daran beteiligt waren offenbar auch Fans, die den Weg in den Innenraum gefunden hatten. Auch vereinzelte Medienvertreter sollen sich eine Auseinandersetzung geliefert haben, die ebenfalls durch Ordner gestoppt werden musste.