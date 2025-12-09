Schon wieder ein Rekord: FC Bayern Münchens Lennart Karl setzt bei Sieg neue Bestmarke in der Champions League

Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 avancierte der 17 Jahre und 290 Tage alte Angreifer zum jüngsten Spieler, der seit der Gründung der Königsklasse in der Saison 1992/93 in drei aufeinanderfolgenden Partien ein Tor erzielte. "Mit 17 in der Champions League ist schon was sehr, sehr Besonderes für mich. Ich bin einfach sehr, sehr stolz auf mich, auf die Mannschaft. Heute hat alles gepasst", sagte er im Anschluss.

Schon bei der 1:3-Pleite gegen den FC Arsenal und dem 4:0-Erfolg über Brügge hatte Karl getroffen - gegen PSG (2:1) war er nicht zum Einsatz gekommen.

Gegen Sporting traf Karl sogar mit seinem schwächeren Rechten, den er in "letzter Zeit viel trainiert" habe. "Da hab ich mich dann belohnt. Ich glaube, der war noch ein bisschen abgefälscht, deswegen war es für den Torwart nicht so einfach. Perfekter Kontakt mit links und mit rechts dann abgeschlossen. Es hat alles gepasst."