Beim 3:1-Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Sporting Lissabon hat Lennart Karl einen Rekord aufgestellt.
Schon wieder ein Rekord: FC Bayern Münchens Lennart Karl setzt bei Sieg neue Bestmarke in der Champions League
- Getty Images Sport
Drittes Tor in Serie von FC Bayerns Lennart Karl
Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 avancierte der 17 Jahre und 290 Tage alte Angreifer zum jüngsten Spieler, der seit der Gründung der Königsklasse in der Saison 1992/93 in drei aufeinanderfolgenden Partien ein Tor erzielte. "Mit 17 in der Champions League ist schon was sehr, sehr Besonderes für mich. Ich bin einfach sehr, sehr stolz auf mich, auf die Mannschaft. Heute hat alles gepasst", sagte er im Anschluss.
Schon bei der 1:3-Pleite gegen den FC Arsenal und dem 4:0-Erfolg über Brügge hatte Karl getroffen - gegen PSG (2:1) war er nicht zum Einsatz gekommen.
Gegen Sporting traf Karl sogar mit seinem schwächeren Rechten, den er in "letzter Zeit viel trainiert" habe. "Da hab ich mich dann belohnt. Ich glaube, der war noch ein bisschen abgefälscht, deswegen war es für den Torwart nicht so einfach. Perfekter Kontakt mit links und mit rechts dann abgeschlossen. Es hat alles gepasst."
Kompany: Karl hat "schon bessere Spiele gemacht"
"Er hat dieses Besondere. Für uns spielt er eine sehr, sehr wichtige Rolle", lobte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. Karl habe zwar "schon bessere Spiele gemacht für uns", meinte Trainer Vincent Kompany, "aber irgendwie ist er immer vier, fünfmal da und killt die dann. Das ist auch eine Stärke, dann brauchst du gar nicht der beste Spieler auf dem Platz zu sein."
Bei seiner Auswechslung in der 77. Minute gegen Sporting war Karl von den 75.000 Fans mit tosendem Applaus gefeiert worden. Von der UEFA wurde er sogar zum "Man of the match" gekürt. "Wenn Lenny vor dem Tor steht, dann ist es egal. Er kann auch köpfen, rechts, links, mit der Wade. Er hat dieses Gefühl und das kann man ihm als Trainer nicht beibringen", schwärmte Kompany.
- Getty Images Sport
Bayerns Lennart Karl ist auch jüngster deutscher CL-Torschütze
Mit seinem Führungstreffer gegen Brügge Ende Oktober war Karl bereits zum jüngsten deutschen Torschützen überhaupt in der Champions League aufgestiegen.
Nach wettbewerbsübergreifend 19 Partien in dieser Spielzeit steht der Youngster somit bereits bei sieben Torbeteiligungen (fünf Tore, zwei Assists). Die weiteren Tore gegen Sporting erzielten Serge Gnabry und Jonathan Tah. Joshua Kimmich hatte die Portugiesen zunächst mit einem Eigentor in Führung gebracht.
Lennart Karl: Die Statistiken in dieser Saison
Spiele 19 Tore 5 Assists 2