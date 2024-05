Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League erreicht - und einen Europarekord aufgestellt

Ein 2:2 (0:1) gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel genügte der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso für den Sprung ins Endspiel am 22. Mai in Dublin. Dort trifft Leverkusen auf Atalanta Bergamo. Das Hinspiel in Rom hatte die Werkself in der Vorwoche 2:0 gewonnen.