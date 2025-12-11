Schon mehrfach gescoutet! Schnappt sich der FC Arsenal einen Leihspieler des BVB?

Ramaj gilt als eines der vielversprechendsten Torwarttalente Deutschlands. Nach dem Ende seiner Leihe wird er wieder zu Dortmund zurückkehren, wo er jedoch aller Voraussicht nach nur als Nummer zwei hinter Gregor Kobel infrage kommt.

In dieser Saison stand Ramaj bislang 15 Mal für Heidenheim zwischen den Pfosten und kassierte dabei 29 Gegentreffer. Sein Vertrag bei Dortmund läuft bis 2029.