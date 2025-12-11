Diant Ramaj-Heidenheim-202508(C)Getty Images
Marko Brkic

Schon mehrfach gescoutet! Schnappt sich der FC Arsenal einen Leihspieler des BVB?

Der FC Arsenal hat offenbar Interesse an Torhüter Diant Ramaj, der derzeit von Borussia Dortmund bis Saisonende an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist.

Das berichten RTL/ntv und sport.de. Demnach seien Scouts der Gunners bereits mehrfach in Deutschland gewesen, um den Keeper live in Aktion zu sehen.

  • In London seien die Verantwortlichen besonders von Ramajs Ballfähigkeiten und seinem mutigen Mitspielstil beeindruckt - genau die Eigenschaften, die in das Anforderungsprofil des FC Arsenal passen.

  • Ramaj kommende Saison Nummer zwei beim BVB?

    Ramaj gilt als eines der vielversprechendsten Torwarttalente Deutschlands. Nach dem Ende seiner Leihe wird er wieder zu Dortmund zurückkehren, wo er jedoch aller Voraussicht nach nur als Nummer zwei hinter Gregor Kobel infrage kommt.

    In dieser Saison stand Ramaj bislang 15 Mal für Heidenheim zwischen den Pfosten und kassierte dabei 29 Gegentreffer. Sein Vertrag bei Dortmund läuft bis 2029.

  • BVB: Die kommenden Spiele

    • 14. Dezember vs. SC Freiburg (Bundesliga)
    • 19. Dezember vs. Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

