Im vergangenen Jahr eroberte Hansi Flick den FC Barcelona im Sturm und besserte im gleichen Atemzug die eigene angekratzte Reputation - die "Graugänse" lassen grüßen - erheblich auf. Doch auch wenn der Start in die noch junge Saison problematischer verlief, überraschte eine Meldung aus Spanien doch sehr: Angeblich erwäge der 60-Jährige, seinen Job im kommenden Sommer hinzuschmeißen. Darauf reagierte Flick nun - und dementierte die Spekulationen entschieden.
"Bullshit": Angeblich "erschöpfter" Barcelona-Trainer Hansi Flick antwortet auf wildes Gerücht
Hansi Flick steht beim FC Barcelona bis 2027 unter Vertrag
Die Tageszeitung ABC und namentlich deren Kolumnist Salvador Sostres, der in Spanien als Anhänger Barcas bekannt ist, berichtete, Flick habe vor, sein bis 2027 datiertes Arbeitsverhältnis schon im kommenden Sommer aufzulösen. Dafür nennt der entsprechende Bericht zwei Gründe: Der deutsche Coach sei Einstellung und Haltung einiger seiner Spieler und den Umgang des Vereins mit Superstar Lamine Yamal leid. Dies habe zu einer Erschöpfung bei Flick geführt. Noch sei seine Entscheidung nicht in Stein gemeißelt, aber eine Tendenz sei gegeben. Diesen Stand der Dinge habe Flick auch den Mitgliedern seines Staffs und seinen Vertrauten im Klub mitgeteilt.
- Getty Images
Hansi Flick: Frust wegen Lamine Yamal?
Der Artikel führt aus, dass Flick unzufrieden sei, weil seine Befürchtungen eingetreten seien und seine Ermahnungen in den Wind geschlagen würden. So sei der Disziplinfanatiker Flick, der seine Teams gerne nach klaren und nicht verhandelbaren Regeln führt, immer frustrierter, dass einzelne Spieler ihre Egos über das Wohl der Mannschaft stellen würden.
Zudem ziehe Flick die Professionalität von Ausnahmespieler Yamal in Zweifel und vermisse die Rückendeckung im Klub, wenn es darum geht, den 18-Jährigen in die Schranken zu weisen. Dieser ist seit dem Erreichen seiner Volljährigkeit im vergangenen Juli deutlich präsenter in den Sozialen Medien und den Boulevard-Schlagzeilen, und Flick befürchtet wohl, dass der Fokus bei Yamal zu sehr auf das Leben abseits des Fußballplatzes gerichtet sein könnte. Der Flügelstürmer musste zwar bereits Sanktionen seitens des Klubs erfahren, aber offenbar gehen diese Flick nicht weit genug.
Dies steht allerdings in starkem Kontrast zu den jüngsten Aussagen des deutschen Trainers, der Yamal erst vor dem Heimspiel gegen den FC Elche am vergangenen Wochenende (3:1) vehement verteidigte. "Ich werde ihn immer schützen", sagte Flick über die Kritik an seinem Spieler nach dessen markigen Aussagen im Umfeld des Clasico bei Real Madrid am letzten Oktoberwochenende, den Barca mit 1:2 verlor.
- getty
Flick: "Bin sehr glücklich in Barcelona"
Flick sagte nun den Journalisten zu den Spekulationen: "Das ist einfach nur Bullshit. Ich liebe diesen Klub wirklich, ich liebe die Spieler, ich liebe das Drumherum." Er fasste zusammen: "Ich bin sehr glücklich in Barcelona."
FC Barcelona liegt fünf Punkte hinter Erzrivale Real Madrid
Erschöpfung ist Flick unterdessen nicht anzumerken, wohl aber, dass die noch junge Spielzeit einige Widerstände mehr mit sich zu bringen scheint als die vergangene, in der Barcelona die Meisterschaft, die Copa del Rey und den prestigeträchtigen Supercup gewann und dabei medienwirksam Real Madrid regelmäßig das Nachsehen gab.
Aktuell ist Barca nicht zuletzt durch zahlreiche Verletzungen wichtiger Leistungsträger nicht ganz im gewohnten Flow. In der Liga ist Real bereits fünf Punkte enteilt, in der Champions League kassierte man eine Niederlage gegen Titelverteidiger PSG.
Die nächsten Aufgaben sehen ein Gastspiel beim FC Brügge am Mittwoch in der Königsklasse und eines bei Celta Vigo in der heimischen Meisterschaft für Flick, Yamal und Co. vor.
Hansi Flick: Seine Trainerstationen
- TSG Hoffenheim 2000 bis 2005
- RB Salzburg (Co-Trainer): 2006
- Deutschland (Co-Trainer): 2006 bis 2014
- Bayern München (Co-Trainer): 2019
- Bayern München: 2019 bis 2021
- Deutschland: 2021 bis 2023
- FC Barcelona: seit 2024