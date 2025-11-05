"Bullshit": Angeblich "erschöpfter" Barcelona-Trainer Hansi Flick antwortet auf wildes Gerücht

Der Artikel führt aus, dass Flick unzufrieden sei, weil seine Befürchtungen eingetreten seien und seine Ermahnungen in den Wind geschlagen würden. So sei der Disziplinfanatiker Flick, der seine Teams gerne nach klaren und nicht verhandelbaren Regeln führt, immer frustrierter, dass einzelne Spieler ihre Egos über das Wohl der Mannschaft stellen würden.

Zudem ziehe Flick die Professionalität von Ausnahmespieler Yamal in Zweifel und vermisse die Rückendeckung im Klub, wenn es darum geht, den 18-Jährigen in die Schranken zu weisen. Dieser ist seit dem Erreichen seiner Volljährigkeit im vergangenen Juli deutlich präsenter in den Sozialen Medien und den Boulevard-Schlagzeilen, und Flick befürchtet wohl, dass der Fokus bei Yamal zu sehr auf das Leben abseits des Fußballplatzes gerichtet sein könnte. Der Flügelstürmer musste zwar bereits Sanktionen seitens des Klubs erfahren, aber offenbar gehen diese Flick nicht weit genug.

Dies steht allerdings in starkem Kontrast zu den jüngsten Aussagen des deutschen Trainers, der Yamal erst vor dem Heimspiel gegen den FC Elche am vergangenen Wochenende (3:1) vehement verteidigte. "Ich werde ihn immer schützen", sagte Flick über die Kritik an seinem Spieler nach dessen markigen Aussagen im Umfeld des Clasico bei Real Madrid am letzten Oktoberwochenende, den Barca mit 1:2 verlor.