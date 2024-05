Borussia Dortmund hat sich bei Paris Saint-Germain für eine vier Jahre alte Stichelei mit einem Post bei X revanchiert.

In einem Post auf dem X-Kanal von Borussia Dortmund ist ein vier Jahre altes Bild zu sehen, das die PSG-Spieler nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League-Saison 2019/20 gegen Dortmund zeigt. Darauf ist zu erkennen, wie Kylian Mbappé und Co. auf dem Rasen im leeren Parc de Princes in Paris eine Yoga-Pose einnehmen, um sich über Erling Haaland lustig zu machen, der Wochen davor mit derselben Pose sein Tor zum 2:1 im Hinspiel bejubelt hatte.