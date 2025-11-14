"99" World Premiere – ArrivalsGetty Images Entertainment
Schlüpfriger Witz mit den Spice Girls: Als sich Gary Neville auf der Hochzeit von David Beckham über den FC Bayern lustig machte

1999 erlebte Gary Neville einen seiner größten Triumphe als Fußballer gegen den FC Bayern. Ein paar Wochen später kostete er ihn mit einem schlüpfrigen Witz auf FCB-Kosten aus.

Wir schreiben den 4. Juli 1999. Manchester United, inzwischen längst eher ein taumelnder Gigant, war damals noch eine echte Größe im europäischen Fußball und vereinte unter der Führung von Trainerlegende Sir Alex Ferguson zahlreiche Stars. Champions-League-Sieger, englischer Meister und FA-Cup-Gewinner, kurz Triple-Held durfte sich auch Uniteds größer Star David Beckham nennen, als er an jenem Tag den Bund der Ehe mit seiner Victoria schloss.

Als Trauzeuge mit dabei: Gary Neville, seinerzeit beinharter Rechtsverteidiger bei den Red Devils und einer von Beckhams engsten Freunden. Neville, heute omnipräsenter TV-Experte, war Trauzeuge und musste auf der rauschenden Feier natürlich eine Rede zu Ehren seines frisch vermählten Kumpels halten. "Einer der furchteinflößendsten Tage meines Lebens", sagte Neville, der große Reden damals noch nicht gewohnt und vor seinem Auftritt daher sehr nervös war.

  • Doch er zog durch, Beckham zuliebe. In dessen Netflix-Doku aus dem Jahr 2023 bekam natürlich auch dieser 4. Juli 1999 seinen Platz. Dabei unter anderem zu sehen: Nevilles Trauzeugen-Rede, bei welcher der damals 24-Jährige nicht umhin kam, sich über den FC Bayern München lustig zu machen.

    Schließlich war es der deutsche Rekordmeister, der bei Nevilles bis dato und vielleicht auch insgesamt größten Triumph als Fußballer eine Hauptrolle spielte. Knapp sechs Wochen vor Beckhams Hochzeit hatte der FCB ein schicksalsträchtiges Champions-League-Finale gegen Neville und Co. bekanntlich schier unglaublich bitter verloren. 

    Ein frühes Freistoßtor von Mario Basler schickte Bayern am Abend des 26. Mai 1999 in Barcelona auf die Siegerstraße, auf der man dann auch sehr lange weiter fuhr. Fast bis zum Ende - aber eben nur fast. In der ersten Minute der Nachspielzeit war es Teddy Sheringham, dem nach einem Eckball der 1:1-Ausgleich gelang und der United damit vermeintlich in die Verlängerung rettete. Doch es kam noch besser für die Engländer, als Ole Gunnar Solskjaer die Partie in der 93. Minute tatsächlich noch komplett drehte. Die Bayern um Basler, Lothar Matthäus, Oliver Kahn oder Stefan Effenberg blieben fassunglos auf dem Rasen liegen, der Henkelpott war in letzter Sekunde aus ihren Händen geglitten. Dafür jubelten Neville, Beckham und Co. natürlich umso ausgelassener.

  • David Beckham and Gary Neville of Manchester UnitedGetty Images Sport

    Gary Neville lässt schlüpfrigen Witz auf Kosten des FC Bayern los

    So viel zur Vorgeschichte. "Wir haben einige hochkarätige Gäste hier, meine Damen und Herren", begann Trauzeuge Neville seine Rede auf Beckhams Hochzeit. Dessen Liebste Victoria war bekanntlich Teil der in den 1990er Jahren extrem erfolgreichen britischen Girlgroup "Spice Girls".

    "David sagte, dass die Spice Girls angefragt haben, ob die Mannschaft von Bayern München heute anwesend sein könnte. David war verwundert darüber und fragte, warum", leitete Neville dann seinen schlüpfrigen Witz auf Kosten des FCB ein, der auf englisch wie folgt lautete und Bayerns so spät hergegebene Führung aus dem CL-Finale thematisierte: "He said that the Spice Girls replied that they'd love to meet any man that can stay on top for 90 minutes and still come second." Zu deutsch: "Er meinte, dass die Spice Girls antworteten, dass sie jeden Mann treffen wollen, der 90 Minuten lang obenauf sein kann und trotzdem als Zweiter ins Ziel kommt."

    Unter den Hochzeitsgästen machte sich nach Nevilles Witz lautes Gelächter breit und auch Beckham musste natürlich lachen. Für den damals 24-jährigen Engländer, heute unter anderem Besitzer von MLS-Klub Inter Miami, sollte der Triumph 1999 sein einziger in der Champions League bleiben. Für Bayern gab es zwei Jahre später ein Happy End, Kahn und Co. sicherten sich 2001 den Henkelpott. Neville stemmte indes 2008 noch ein zweites Mal mit United die CL-Trophäe in die Höhe.

