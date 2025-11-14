Schlüpfriger Witz mit den Spice Girls: Als sich Gary Neville auf der Hochzeit von David Beckham über den FC Bayern lustig machte

Wir schreiben den 4. Juli 1999. Manchester United, inzwischen längst eher ein taumelnder Gigant, war damals noch eine echte Größe im europäischen Fußball und vereinte unter der Führung von Trainerlegende Sir Alex Ferguson zahlreiche Stars. Champions-League-Sieger, englischer Meister und FA-Cup-Gewinner, kurz Triple-Held durfte sich auch Uniteds größer Star David Beckham nennen, als er an jenem Tag den Bund der Ehe mit seiner Victoria schloss.
Als Trauzeuge mit dabei: Gary Neville, seinerzeit beinharter Rechtsverteidiger bei den Red Devils und einer von Beckhams engsten Freunden. Neville, heute omnipräsenter TV-Experte, war Trauzeuge und musste auf der rauschenden Feier natürlich eine Rede zu Ehren seines frisch vermählten Kumpels halten. "Einer der furchteinflößendsten Tage meines Lebens", sagte Neville, der große Reden damals noch nicht gewohnt und vor seinem Auftritt daher sehr nervös war.