Schlüpfriger Witz mit den Spice Girls: Als sich Gary Neville auf der Hochzeit von David Beckham über den FC Bayern lustig machte

Doch er zog durch, Beckham zuliebe. In dessen Netflix-Doku aus dem Jahr 2023 bekam natürlich auch dieser 4. Juli 1999 seinen Platz. Dabei unter anderem zu sehen: Nevilles Trauzeugen-Rede, bei welcher der damals 24-Jährige nicht umhin kam, sich über den FC Bayern München lustig zu machen.

Schließlich war es der deutsche Rekordmeister, der bei Nevilles bis dato und vielleicht auch insgesamt größten Triumph als Fußballer eine Hauptrolle spielte. Knapp sechs Wochen vor Beckhams Hochzeit hatte der FCB ein schicksalsträchtiges Champions-League-Finale gegen Neville und Co. bekanntlich schier unglaublich bitter verloren.

Ein frühes Freistoßtor von Mario Basler schickte Bayern am Abend des 26. Mai 1999 in Barcelona auf die Siegerstraße, auf der man dann auch sehr lange weiter fuhr. Fast bis zum Ende - aber eben nur fast. In der ersten Minute der Nachspielzeit war es Teddy Sheringham, dem nach einem Eckball der 1:1-Ausgleich gelang und der United damit vermeintlich in die Verlängerung rettete. Doch es kam noch besser für die Engländer, als Ole Gunnar Solskjaer die Partie in der 93. Minute tatsächlich noch komplett drehte. Die Bayern um Basler, Lothar Matthäus, Oliver Kahn oder Stefan Effenberg blieben fassunglos auf dem Rasen liegen, der Henkelpott war in letzter Sekunde aus ihren Händen geglitten. Dafür jubelten Neville, Beckham und Co. natürlich umso ausgelassener.