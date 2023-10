"Hätte das nicht sagen sollen": David Beckham erzählt, warum Manchester Uniteds Sir Alex Ferguson ausrastete

David Beckham hat endlich verraten, wie er seinen einstigen Trainer auf die Palme brachte. Auch der Schotte selbst reagierte auf die Geschichte.

WAS IST PASSIERT? David Beckham hat verraten, wie er seinen Ex-Trainer bei Manchester United, den legendären Sir Alex Ferguson, 2003 so auf die Palme gebracht hat, dass dieser ihm in der Kabine einen Schuh an den Kopf schoss.

Kurz bevor Beckham United in Richtung Real Madrid verließ, waren Fotos aufgetaucht, die den englischen Nationalspieler nach einer Niederlage gegen Arsenal im FA-Cup mit einer Platzwunde über seinem linken Auge zeigten.

WAS WURDE GESAGT? "Wir gingen in die Umkleidekabine und der Boss war stinksauer", sagte die United-Legende in der kürzlich veröffentlichten Netflix-Dokumentation "Beckham". "Ich kann das seinem Gesicht ansehen. Und wenn man dieses Gesicht sieht, möchte man nicht in seiner Nähe sein. Er hat geflucht und ich habe was erwidert und 'Nein' gesagt und auch noch geflucht. Ich habe das F-Wort benutzt. Und dann sah ich, wie sich sein Gesichtsausdruck änderte, und ich dachte: 'Scheiße, ich hätte das nicht sagen sollen'."

Auch Ferguson reagierte auf die damals veröffentlichten Fotos, die Beckham mit einem Pflaster zeigten: "Ich glaube, das war inszeniert. Das hätte man nicht nähen müssen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Beckham schloss sich einige Monate später Real Madrid an, obwohl er in der Dokumentation behauptet, dass er das Old Trafford nie verlassen wollte. "Es war mein Zuhause. Meine Beziehung zum Boss war immer eine besondere. Wir hatten unsere Probleme, aber ich habe ihn trotzdem geliebt", sagte der heutige Mitbesitzer von Inter Miami.

Ferguson konterte: "Die Entscheidung wurde so von ihm getroffen. Es war besser, dass er ging. Er hätte nicht gehen müssen. Er hätte bleiben können, wenn er gewollt hätte."