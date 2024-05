Wird Leihspieler Xavi Simons auch in der nächsten Saison noch für RB Leipzig auflaufen? Es sieht wohl nicht danach aus.

Xavi Simons, in der laufenden Saison von Paris Saint-Germain an Bundesligist RB Leipzig ausgeliehen, kehrt nach aktuellem Stand nach dem Ende der Spielzeit in die französische Hauptstadt zurück. Nachdem zuletzt Spekulationen aufkamen, dass der Mittelfeldspieler zum FC Barcelona verliehen werden könnte, wartet die spanische Sportzeitung Sport nun mit neuen Informationen auf.