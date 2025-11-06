Schlechte Karten für FC Bayern im Poker? Dayot Upamecano mit Top-Klub angeblich schon einig

Der FC Bayern München arbeitet hingegen weiterhin mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung von Upamecano, dessen aktueller Kontrakt im Sommer ausläuft. Eine Einigung steht jedoch noch aus. Laut der Bild geht es in den Gesprächen zwischen Sportvorstand Max Eberl und Upamecanos Berater Moussa Dembele vor allem um finanzielle Rahmenbedingungen. Diskutiert werde ein Kompromiss: Upamecano soll um vier Jahre verlängern und im Gegenzug eine Ausstiegsklausel erhalten, die nach zwei Jahren erstmals greift und nach drei Jahren reduziert werden könnte.