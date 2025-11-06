Der FC Bayern München droht im Ringen um Dayot Upamecano das Nachsehen zu haben. Laut einem Bericht des französischen Portals Footmercato soll sich der Innenverteidiger mit Real Madrid bereits mündlich auf die wesentlichen Vertragskonditionen geeinigt haben. Demnach gelte der 27-Jährige - noch vor Liverpools Ibrahima Konate - als Wunschkandidat der Königlichen für die Defensive.
Schlechte Karten für FC Bayern im Poker? Dayot Upamecano mit Top-Klub angeblich schon einig
Neben Real sollen auch PSG, Liverpool und Chelsea interessiert sein
Upamecano wurde in der Vergangenheit mehrfach mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Schon im September hatte die spanische Marca berichtet, dass der Franzose einen Wechsel zu den Blancos anstrebe. Neben den Madrilenen sollen jedoch auch andere europäische Topklubs ein Auge auf den Bayern-Profi geworfen haben. Laut Transferexperte Fabrizio Romano auch Paris Saint-Germain. Zu den weiteren Interessenten sollen auch der FC Liverpool und der FC Chelsea zählen.
Bayern arbeitet angeblich an einem Kompromiss
Der FC Bayern München arbeitet hingegen weiterhin mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung von Upamecano, dessen aktueller Kontrakt im Sommer ausläuft. Eine Einigung steht jedoch noch aus. Laut der Bild geht es in den Gesprächen zwischen Sportvorstand Max Eberl und Upamecanos Berater Moussa Dembele vor allem um finanzielle Rahmenbedingungen. Diskutiert werde ein Kompromiss: Upamecano soll um vier Jahre verlängern und im Gegenzug eine Ausstiegsklausel erhalten, die nach zwei Jahren erstmals greift und nach drei Jahren reduziert werden könnte.
Starke Verhandlungsposition für Upamecano
Der Franzose präsentiert sich in dieser Saison in überragender Form. Unter Trainer Vincent Kompany ist er fester Bestandteil der Startelf und einer der Schlüsselspieler beim bislang makellosen Lauf der Münchner - was seine Verhandlungsposition zusätzlich stärkt.
Die Karriere von Dayot Upamecano
- 2013 bis 2015: Valenciennes
- 2015 bis 2017: RB Salzburg
- 2017 bis 2021: RB Leipzig
- seit 2021: Bayern München