Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit einem Innenverteidiger des FC Liverpool.
Schlägt der FC Bayern München beim FC Liverpool zu? Star der Reds soll es den FCB-Bossen angetan haben
Hat der FC Bayern München Liverpools Joe Gomez auf dem Zettel?
Wie das Portal CaughtOffside berichtet, hat der FCB Joe Gomez im Auge und hält viel von ihm. Obwohl Dayot Upamecano kürzlich seinen Vertrag in München verlängert hat, könnte sich Bayern im Sommer um einen neuen Innenverteidiger bemühen, wenn Min-jae Kim den Verein verlassen sollte.
Medienberichten zufolge würde Bayern Kim keine Steine in den Weg legen, da man mit ihm als Innenverteidiger Nummer drei hinter Upamecano und Jonathan Tah nicht zufrieden sein soll. Stattdessen wünscht man sich einen zentralen Abwehrmann, der dem Level der beiden Gesetzten näher kommt - und hier könnte eben Gomez eine Option sein.
- Getty Images
Joe Gomez: Interesse der AC Milan ist wohl schon konkreter
CaughtOffside schränkt jedoch ein, dass sich der FCB lediglich dann konkret um den 28-Jährigen bemühen würde, wenn man bei anderen Kandidaten leer ausgehen sollte. Dazu zählen wohl unter anderem HSV-Shootingstar Luka Vuskovic und Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand. Zuletzt wurde auch Manchester Citys John Stones bei Bayern ins Gespräch gebracht.
Derweil nennt CaughtOffside bei Gomez mit der AC Mailand einen anderen Verein, dessen Interesse an dem Engländer schon deutlich aussagekräftiger sei. Die Italiener sind demnach derzeit die heißeste Option für Gomez, dessen Vertrag in Liverpool 2027 ausläuft. Die Reds seien offen für einen Verkauf diesen Sommer, um die letzte Möglichkeit zu nutzen, noch eine adäquate Ablösesumme für Gomez einzustreichen, der an der Anfield Road nie nachhaltig Stammspieler war. Auch aktuell nimmt er aber dennoch eine wichtige Rolle als Rotationsspieler ein.
Joe Gomez: Seine Leistungsdaten in 2025/26
- Einsätze: 19
- Spielminuten: 736
- Tore: 0
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 3