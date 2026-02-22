Schlägt der FC Bayern München beim FC Liverpool zu? Star der Reds soll es den FCB-Bossen angetan haben

Wie das Portal CaughtOffside berichtet, hat der FCB Joe Gomez im Auge und hält viel von ihm. Obwohl Dayot Upamecano kürzlich seinen Vertrag in München verlängert hat, könnte sich Bayern im Sommer um einen neuen Innenverteidiger bemühen, wenn Min-jae Kim den Verein verlassen sollte.

Medienberichten zufolge würde Bayern Kim keine Steine in den Weg legen, da man mit ihm als Innenverteidiger Nummer drei hinter Upamecano und Jonathan Tah nicht zufrieden sein soll. Stattdessen wünscht man sich einen zentralen Abwehrmann, der dem Level der beiden Gesetzten näher kommt - und hier könnte eben Gomez eine Option sein.