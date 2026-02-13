Dayot Upamecano hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München langfristig bis 2030 verlängert. Das verkündete der Klub am Freitag. Der deutsche Rekordmeister entgeht somit dem Worst-Case-Szenario eines ablösefreien Abgangs des gesetzten Innenverteidigers.
"Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele. Es geht immer um Mentalität im Leben - ich gebe alles für meine Mitspieler", sagte Upamecano. Bayerns Sportvorstand Max Eberl ergänzte: "Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten." Und auch Sportdirektor Christoph Freund schwärmte vom Franzosen: "Er hat sich beim FC Bayern zu einem absoluten Weltklasse-Verteidiger und Führungsspieler entwickelt. Das Paket, das er verkörpert, ist für unseren Kader ungemein wertvoll", meinte er.