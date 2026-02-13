Goal.com
FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport
Jonas Rütten

Ein Streitpunkt kostet ihn wohl viel Geld: Dayot Upamecano verlängert langfristig beim FC Bayern München

Die Entscheidung ist gefallen: Trotz der Unruhe am Deadline Day wird Upamecano auch künftig für den FC Bayern auflaufen.

Dayot Upamecano hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München langfristig bis 2030 verlängert. Das verkündete der Klub am Freitag. Der deutsche Rekordmeister entgeht somit dem Worst-Case-Szenario eines ablösefreien Abgangs des gesetzten Innenverteidigers. 

"Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele. Es geht immer um Mentalität im Leben - ich gebe alles für meine Mitspieler", sagte Upamecano. Bayerns Sportvorstand Max Eberl ergänzte: "Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten." Und auch Sportdirektor Christoph Freund schwärmte vom Franzosen: "Er hat sich beim FC Bayern zu einem absoluten Weltklasse-Verteidiger und Führungsspieler entwickelt. Das Paket, das er verkörpert, ist für unseren Kader ungemein wertvoll", meinte er.

  • Für die Wende im sich seit Monaten ziehenden Vertragspoker sorgte der Franzose in den vergangenen Tagen offenbar selbst. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe der Verein sein schriftliches Angebot an Upamecano am letzten Tag der Wintertransferperiode zurückgezogen. Dieses soll dem 27-Jährigen ein Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro, ein sattes Handgeld und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, die bereits 2027 aktivierbar sei, garantiert haben.

    Zumindest das nun vereinbarte Handgeld für seine Unterschrift soll deutlich geringer ausfallen, als die zunächst kolportieren und wohl auch geforderten 20 Millionen. Laut tz kassiert der Verteidiger "nur" 16 Millionen und die sogar erst in Raten. Ein Punkt, bei dem sich die Bayern letztlich durchgesetzt haben, um bei einem vorzeitigen Abgang von Upamecano per Ausstiegsklausel Geld zu sparen.

    Dennoch war der deutsche Rekordmeister auf nahezu jede Forderung des französischen Nationalspielers und dessen Berater eingegangen und trotzdem folgte lange Zeit keine feste Zusage. Stattdessen sollen die bereits zuvor von Ehrenpräsident Uli Hoeneß öffentlich angezählten Agenten laut Sport1 abermals mit neuen Forderungen und Bedingungen auf Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zugekommen sein.

    Damit die Lage nicht endgültig eskalierte, soll Upamecano, der sich in den Verhandlungen stets von seinen Beratern hatte vertreten lassen, das Heft des Handelns dann selbst in die Hand genommen und höchstpersönlich bei den Bossen vorstellig geworden sein, um seine endgültige Zusage zu geben. Upamecanos Veto gegenüber seinen Beratern habe die Bossen dennoch "zutiefst beeindruck" und den Eindruck noch einmal verstärkt, dass der Spieler unbedingt in München bleiben will.

  • Dayot UpamecanoGetty Images

    Uli Hoeneß entsetzt von Upamecanos Berater

    Von diesem hatte wenige Tage zuvor schon Hoeneß gesprochen. Er wisse, erläuterte der Patron im kicker, dass sich Upamecano "und seine Familie in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen." Über "dieses Verhalten" sei er "entsetzt", polterte Hoeneß weiter.

    Nun aber sind die Wogen endgültig geglättet. Upamecano, dem unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool einen ablösefreien Wechsel im Sommer schmackhaft gemacht haben sollen, bleibt beim FCB - und das wohl sehr zur Freude seiner Teamkollegen.

    Jonathan Tah sagte seinem Nebenmann nach eigenen Angaben "100-mal am Tag", dass er verlängern möge. Upamecano "kann alles" und decke "so ziemlich alles ab, was von einem modernen Verteidiger gefordert ist". Auch Kapitän Manuel Neuer hoffte zuletzt auf "gute Nachrichten". Upamecano sei im Team "extrem angesehen. Er weiß, dass wir ihn sehr schätzen, seine Qualität kennen und ihn brauchen".

  • Upamecanos starke Entwicklung beim FC Bayern

    Dass dem so ist, ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, war allerdings beim FC Bayern nicht immer so. Upamecano kam 2021 als Königstransfer für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach München, überzeugte in seinen ersten Jahren an der Säbener Straße aber nur selten konstant, weil ihm schlichtweg zu viele verhängnisvolle Fehler unterliefen. Spätestens mit der Ankunft von Vincent Kompany im Sommer 2024 aber wendete sich das Blatt für Upamecano.

    Unter dem ehemaligen Weltklasse-Innenverteidiger machte Upamecano noch einmal einen großen Schritt in seiner Entwicklung und zählt mittlerweile zu den besten Spielern Europas in der zentralen Defensive. Dessen waren sich seine Berater in den Verhandlungen bewusst. Und offenbar so sehr von Upamecanos großem Wert für die Bayern und andere Top-Adressen in Europa überzeugt, dass dies fast in den Verhandlungen ein böses Ende genommen hätte. 

    Für den Rekordmeister und auch für den Spieler. Doch davon ist nun keine Rede mehr.

  • Dayot Upamecano Bayern 11222025(C)Getty Images

    Dayot Upamecano: Statistiken in der Saison 2025/26

    • Spiele: 26
    • Tore: 1
    • Vorlagen: 1

Häufig gestellte Fragen

Dayot Upamecano spielt in der Innenverteidigung. 

Dayotchanculle Oswald Upamecano wurde am 27. Oktober 1998 in Evreux in Frankreich geboren. Evreux liegt in der Region Normandie im Norden Frankreichs, etwa 100 Kilometer westlich von Paris, und ist bekannt für seine historische Kathedrale Notre-Dame d’Evreux.

Beim FC Bayern München läuft er mit der Rückennummer zwei auf. Bei der französischen Nationalmannschaft trägt Upamecano die Nummer vier. 

Dayot Upamecano ist 1,86 Meter groß. 

Er wiegt 90 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 46.

Er ist Rechtsfuß und spielt daher meist auf der rechten Seite der Innenverteidigung.

Dayot Upamecano spielte in der Jugend für VS Angers, Evreux FC, FC Prey und den FC Valenciennes in Frankreich. 2015 wechselte er dann nach Österreich zu Red Bull Salzburg. 

Dayot Upamecano wohnt in München. Konkret soll er wie viele andere Bayern-Spieler im Münchner Luxus-Stadtteil Grünwald leben. Der genaue Wohnort ist allerdings öffentlich nicht bekannt.

Dayot Upamecano fährt einen Audi RS e-tron GT, der Teil der Dienstwagenflotte des FC Bayern München ist.

Zu Beginn seiner Karriere in Österreich und auch in Deutschland hat er sich meist von einem Dolmetscher unterstützen lassen. Inzwischen hat er öffentliche Auftritte auch auf Deutsch absolviert. Dafür nahm Upamecano regelmäßig Deutschunterricht beim FC Bayern.

Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob Dayot Upamecano Kinder hat.

Auch hierüber gibt es keine offiziellen Informationen. Er ist öffentlich sehr zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft.

Dayot Upamecano verdient aktuell zehn Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern München. Sein Vertrag läuft im Juni 2026 jedoch aus, was sein Gehalt definitiv in die Höhe katapultieren lassen wird.

Upamecano hat bereits einige Titel sammeln können. In seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er jeweils zweimal den Österreichischen Supercup und die Meisterschaft gewinnen. Mit dem FC Bayern wurde er jeweils dreimal Deutscher Superpokalsieger und Deutscher Meister. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2025 U17-Europameister sowie 2021 Sieger der UEFA Nations League.

Dayot Upamecano hat bisher noch keinen Ballon d'Or gewinnen können.

Auch FIFA-Weltfußballer wurde Upamecano bis dato nicht.

Von seinen Mannschaftskameraden wird er meist nur "Upa" genannt.

0