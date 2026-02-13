Für die Wende im sich seit Monaten ziehenden Vertragspoker sorgte der Franzose in den vergangenen Tagen offenbar selbst. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe der Verein sein schriftliches Angebot an Upamecano am letzten Tag der Wintertransferperiode zurückgezogen. Dieses soll dem 27-Jährigen ein Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro, ein sattes Handgeld und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, die bereits 2027 aktivierbar sei, garantiert haben.

Zumindest das nun vereinbarte Handgeld für seine Unterschrift soll deutlich geringer ausfallen, als die zunächst kolportieren und wohl auch geforderten 20 Millionen. Laut tz kassiert der Verteidiger "nur" 16 Millionen und die sogar erst in Raten. Ein Punkt, bei dem sich die Bayern letztlich durchgesetzt haben, um bei einem vorzeitigen Abgang von Upamecano per Ausstiegsklausel Geld zu sparen.

Dennoch war der deutsche Rekordmeister auf nahezu jede Forderung des französischen Nationalspielers und dessen Berater eingegangen und trotzdem folgte lange Zeit keine feste Zusage. Stattdessen sollen die bereits zuvor von Ehrenpräsident Uli Hoeneß öffentlich angezählten Agenten laut Sport1 abermals mit neuen Forderungen und Bedingungen auf Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zugekommen sein.

Damit die Lage nicht endgültig eskalierte, soll Upamecano, der sich in den Verhandlungen stets von seinen Beratern hatte vertreten lassen, das Heft des Handelns dann selbst in die Hand genommen und höchstpersönlich bei den Bossen vorstellig geworden sein, um seine endgültige Zusage zu geben. Upamecanos Veto gegenüber seinen Beratern habe die Bossen dennoch "zutiefst beeindruck" und den Eindruck noch einmal verstärkt, dass der Spieler unbedingt in München bleiben will.