Eljif Elmas kam im Winter 2024 von Napoli zu RB Leipzig und verlässt die Roten Bullen nach nur einem Jahr wieder in Richtung FC Turin. Das teilten die Sachsen am Donnerstag offiziell mit. Ein sattes Transferminus bahnt sich dabei an.