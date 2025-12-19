"Umgeben von Idioten!" United-Legende Roy Keane mit deutlichen Worten nach T-Shirt-Aktion rund um wechselwilligen Kobbie Mainoo

Mainoo machte erstmals in der Saison 23/24 Schlagzeilen, als er das Siegtor im FA Cup erzielte, bei der Europameisterschaft 2024 für England Stammspieler war und bis ins Finale kam. In der laufenden Saison ist er jedoch nur zweite Wahl. Eine Leihe im Winter steht im Raum. Berichten zufolge soll United bereit sein, bei einem "außergewöhnlichen Angebot" auch einen endgültigen Verkauf in Betracht zu ziehen.

Joleon Lescott, ehemaliger Verteidiger von Stadtrivale Manchester City und später Co-Trainer der englischen U21- und dann der A-Nationalmannschaft, erklärte: "Ich habe mit Kobbie gearbeitet. Er ist ein sehr reifer und beeindruckender Mensch. Aber wenn ich der Verein wäre, würde ich sagen: 'Wir geben dir einen neuen Vertrag, geh und spiel.' Geh woanders hin und spiel, denn die Zukunft gehört Kobbie Mainoo."

Er bat um Geduld. "Man möchte gerne glauben, dass er länger bei Man United bleiben wird als der Trainer. Der Verein sollte also eingreifen und bestimmen, wie sich die Situation entwickelt, anstatt den Trainer ein Szenario schaffen zu lassen, in dem Kobbie sagt: 'Ich unterschreibe nicht, ich will nicht unterschreiben, ich will nicht hier sein.' Denn dann hat man einen solchen Spieler verloren."

Lescott fügte hinzu: „Ich glaube wirklich, dass die Situation noch zu bewältigen ist, wenn der Verein eingreift und die Kontrolle übernimmt. Der Trainer ist vielleicht in einem Jahr nicht mehr da, und dann hat man einen wertvollen Spieler verloren. Ich sage nicht, dass Amorim ihn spielen lassen muss, aber sein Vertrag läuft bald aus. In etwa 18 oder 12 Monaten ist er frei.“