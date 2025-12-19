Eigengewächs Kobbie Mainoo ist aktuell bei Manchester United außen vor. Zuletzt hat sein Halbbruder mit einem T-Shirt-Aufdruck für Ärger gesorgt. Darauf folgte eine deutliche Replik des ehemaligen United-Kapitäns Roy Keane.
"Umgeben von Idioten!" United-Legende Roy Keane mit deutlichen Worten nach T-Shirt-Aktion rund um wechselwilligen Kobbie Mainoo
Keane: "Glaubst du, sein Bruder hat das gemacht, ohne ihn zu fragen?"
Keane (54) sagte im Podcast "Stick to Football": "Wenn sein idiotischer Bruder all diese Sachen macht ... wir sollten seinem Bruder nicht einmal Beachtung schenken. Denn manchmal ist man einfach von Idioten umgeben, besonders in Familien." Dennoch übte er auch Kritik an Mainoo selbst, stellte die Frage: "Glaubst du, sein Bruder hat das gemacht, ohne ihn zu fragen? Er steht unter Vertrag und bekommt wahrscheinlich ein ordentliches Gehalt."
Mainoos Halbbruder, der Reality-TV-Star Jordan Mainoo-Hames hatte beim 4:4-Unentschieden zwischen Bournemouth und ManUnited am vergangenen Wochenende ein T-Shirt mit der Aufschrift "Free Kobbie Mainoo" getragen. Der Hintergrund: Der 20-Jährige hat in dieser Saison noch kein einziges Premier-League-Spiel von Beginn an bestritten, sondern kam lediglich als Einwechselspieler zum Einsatz. Trainer Ruben Amorim erklärte öffentlich, er sehe ihn als Herausforderer von Kapitän Bruno Fernandes. Nachdem United im Sommer offenbar eine Leihe zum italienischen Meister SSC Neapel abgelehnt hat, soll Mainoo angesichts der fehlenden Perspektive nun eine Leihe im Winter anstreben.
- Getty Images Sport
Keane erwartet von Mainoo, um seinen Platz zu kämpfen
Keane forderte von dem zentralen Mittelfeldspieler mehr Demut und Kampfgeist. "Manchmal hat ein Trainer etwas gegen dich, und dann musst du ihm das Gegenteil beweisen. Jeder Tag ist eine Chance, sich dem Trainer zu beweisen. Das muss er sich bewusst machen. Das Leben eines Fußballers besteht darin, anderen das Gegenteil zu beweisen."
Er sieht eine Leihe offenbar als eine Art Flucht: "Ich habe kein Problem damit, dass Spieler ausgeliehen werden, das kann für alle gut sein, aber manchmal ist die größte Herausforderung für einen Spieler hier bei Man United, in die erste Mannschaft zu kommen. Selbst wenn der Trainer sagt: 'Du wirst Bruno nicht verdrängen', beweise ihm das Gegenteil!"
Bleibt Mainoo länger bei United als Amorim?
Mainoo machte erstmals in der Saison 23/24 Schlagzeilen, als er das Siegtor im FA Cup erzielte, bei der Europameisterschaft 2024 für England Stammspieler war und bis ins Finale kam. In der laufenden Saison ist er jedoch nur zweite Wahl. Eine Leihe im Winter steht im Raum. Berichten zufolge soll United bereit sein, bei einem "außergewöhnlichen Angebot" auch einen endgültigen Verkauf in Betracht zu ziehen.
Joleon Lescott, ehemaliger Verteidiger von Stadtrivale Manchester City und später Co-Trainer der englischen U21- und dann der A-Nationalmannschaft, erklärte: "Ich habe mit Kobbie gearbeitet. Er ist ein sehr reifer und beeindruckender Mensch. Aber wenn ich der Verein wäre, würde ich sagen: 'Wir geben dir einen neuen Vertrag, geh und spiel.' Geh woanders hin und spiel, denn die Zukunft gehört Kobbie Mainoo."
Er bat um Geduld. "Man möchte gerne glauben, dass er länger bei Man United bleiben wird als der Trainer. Der Verein sollte also eingreifen und bestimmen, wie sich die Situation entwickelt, anstatt den Trainer ein Szenario schaffen zu lassen, in dem Kobbie sagt: 'Ich unterschreibe nicht, ich will nicht unterschreiben, ich will nicht hier sein.' Denn dann hat man einen solchen Spieler verloren."
Lescott fügte hinzu: „Ich glaube wirklich, dass die Situation noch zu bewältigen ist, wenn der Verein eingreift und die Kontrolle übernimmt. Der Trainer ist vielleicht in einem Jahr nicht mehr da, und dann hat man einen wertvollen Spieler verloren. Ich sage nicht, dass Amorim ihn spielen lassen muss, aber sein Vertrag läuft bald aus. In etwa 18 oder 12 Monaten ist er frei.“
- Getty Images Sport
United trifft auf formstarkes Aston Villa
Die nächste Chance auf einen Einsatz bietet sich Mainoo ham Sonntagnachmittag gegen Aston Villa. Casemiro ist für dieses Spiel gesperrt, wodurch ein Platz im Mittelfeld frei wird, allerdings ist auch Manuel Ugarte eine Option für Ruben Amorim.
Die Red Devils treffen auf den Tabellendritten Villa, der unter Trainer Unai Emery derzeit in starker Form ist. Villa hat die letzten sechs Spiele in der Premier League und die letzten neun Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Eine solche Serie hat Villa in der Premier League noch nie hingelegt, in der ersten englischen Liga gewannen die "Villains" zwischen Dezember 1989 und Februar 1990 zuletzt sieben Ligaspiele in Folge.
Leistungdaten von Kobbie Mainoo in dieser Saison:
- Einsätze: 12
- Einsätze über 90 Minuten: 1
- Einsatzminuten: 302
- Tore: 0
- Assists: 1