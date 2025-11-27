Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

In der Europa League stehen die Partien des fünften Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei empfängt Roter Stern Belgrad am Donnestag (27. November) den FSCB Bukarest. Gespielt wird im Stadion Rajko Mitic in der serbischen Hauptstadt.

Roter Stern Belgrad geht mit vier Punkten in den fünften Spieltag. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen Celtic Glasgow unterlagen sie in Portugal gegen den FC Porto mit 1:2 sowie in Braga mit 0:2. Am 6. November gelang mit einem 1:0 gegen OSC Lille der erste Dreier.

Der FSCB Bukarest schrieb hingegen ausschließlich zum Auftakt mit einem 1:0 bei den Go Ahead Eagles an. Danach setzte es zuerst ein 0:2 gegen die Young Boys Bern. Es folgten ein 1:2 gegen Bologna sowie vor drei Wochen ein 1:3 in Basel.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest in der Europa League.