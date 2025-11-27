Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Crvena Zvezda's #20 Tomas Handel (R) vies with Celtic's #41 Reo HatateGetty Images
Alice Kopp

Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

Heute steigt das Spiel Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest. Doch wer zeigt / überträgt die Europa League heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Europa League stehen die Partien des fünften Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei empfängt Roter Stern Belgrad am Donnestag (27. November) den FSCB Bukarest. Gespielt wird im Stadion Rajko Mitic in der serbischen Hauptstadt.

Roter Stern Belgrad geht mit vier Punkten in den fünften Spieltag. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen Celtic Glasgow unterlagen sie in Portugal gegen den FC Porto mit 1:2 sowie in Braga mit 0:2. Am 6. November gelang mit einem 1:0 gegen OSC Lille der erste Dreier.

Der FSCB Bukarest schrieb hingegen ausschließlich zum Auftakt mit einem 1:0 bei den Go Ahead Eagles an. Danach setzte es zuerst ein 0:2 gegen die Young Boys Bern. Es folgten ein 1:2 gegen Bologna sowie vor drei Wochen ein 1:3 in Basel.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest in der Europa League.

  • Darius Olaru of Fotbal Club FCSB controls the ballGetty Images

    Europa League heute live: Wann beginnt das Spiel Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest?

    Das Heimspiel von Roter Stern Belgrad gegen den FSCB Bukarest steigt im Rahmen des fünften Spieltags der Ligaphase in der Europa League. Das Stadion Rajko Mitic dient als Schauplatz. Und der Anpfiff in Serbiens Hauptstadt erfolgt um 21.00 Uhr.

  • Crvena Zvezda's Marko Arnautovic #89 (L) fights for the ball with Celtic's Cameron Carter-Vickers #20 (R)Getty Images

    Roter Stern Belgrad vs. FSCB Bukarest heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

    Ihr könnt das Duell zwischen Roter Stern Belgrad und FSCB Bukarest weder im Fernsehen noch im LIVE STREAM mitverfolgen. Das liegt daran, dass sich bislang kein Dienstleister in Deutschland die Übertragungsrechte an dieser Partie der Europa League gesichert hat. Ihr könnt jedoch mithilfe des LIVE TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen im Stadion Rajko Mitic im Bilde bleiben.

