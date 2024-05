Ist der VAR in England bald Geschichte? Anfang Juni stimmen die PL-Klubs über einen entsprechenden Antrag ab.

Wie The Athletic und die New York Times berichten, geht es dem Video Assistant Referee in England an den Kragen. Beim jährlichen Treffen der Premier-League-Klubs soll über einen von den Wolverhampton Wanderers eingereichten Antrag abgestimmt werden, den VAR abzuschaffen.